Doprava na frekventovanom úseku D1 je paralyzovaná. Kvôli nehode uzatvorili tunel Branisko

Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Spresnila, že ide o nehodu dvoch osobných áut. „Tunel je do odstránenia vozidiel neprejazdný, k zraneniam nedošlo,“ dodala. Zelená vlna STVR informuje, že pre nehodu na severnej D1 v tuneli Branisko je úsek dočasne neprejazdný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez horský priechod.
