Namiesto umeleckého diela postavili pútač: SNG odstránenie Sušienkovej plastiky odmieta vysvetliť

Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave nainštalovala na miesto, kde sa donedávna nachádzalo dielo Jozefa Sušienku, nový vizuálny pútač propagujúci svoje aktuálne výstavy.
Nový panel však zakrýva pohľad na umelecké dielo Ivany Šátekovej, ktoré je umiestnené na budove staromestských garáží a nesie nápis: „Konaj tak, aby si nemusel chodiť po kanáloch.“ Informuje o tom Denník N.
Práve v týchto garážach počas leta pôsobí Slobodná národná galéria – nezávislý priestor pre výstavy a diskusie iniciatívy Umenie nebude ticho.
Prečo dielo odstránili?
SNG sa k dôvodom odstránenia Sušienkovho diela nevyjadrila. Umelecký riaditeľ Martin Dostál na otázky Denníka N odpovedal podráždene a naznačil, že ide o internú vec galérie. „Budete kontrolovať aj to, čo máme v kanceláriách?“ reagoval na žiadosť o vysvetlenie.
Dielo, keramická plastika od Jozefa Sušienku, bolo podľa jeho slov vrátené mestu Hlohovec, ktorému patrí. Dostál pritom novinárom odporučil, aby si pôvod vlastníctva overili sami: „Predpokladám, že Vaša inteligencia je na takej úrovni, aby ste si ono mesto našli na mape.“
Galéria neinformovala verejnosť o deinštalácii vopred a ani nespresnila, ako plánuje ďalej naložiť s uvoľneným priestorom po Sušienkovom diele.
Ten sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti alternatívneho výstavného priestoru Slobodnej národnej galérie. K udalosti dochádza len krátko po tom, ako bola zrušená výstava Model: Múzeum súčasného umenia, ktorá čelila ostrej kritike zo strany ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a premiéra Roberta Fica.
