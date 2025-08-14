Namiesto umeleckého diela postavili pútač: SNG odstránenie Sušienkovej plastiky odmieta vysvetliť

Foto: Interez (Monika Šuchová)

Zuzana Janíková
Kríza v kultúre
Nový panel však zakrýva pohľad na umelecké dielo Ivany Šátekovej, ktoré je umiestnené na budove staromestských garáží.

Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave nainštalovala na miesto, kde sa donedávna nachádzalo dielo Jozefa Sušienku, nový vizuálny pútač propagujúci svoje aktuálne výstavy.

Nový panel však zakrýva pohľad na umelecké dielo Ivany Šátekovej, ktoré je umiestnené na budove staromestských garáží a nesie nápis: „Konaj tak, aby si nemusel chodiť po kanáloch.“ Informuje o tom Denník N.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Kritizovala ju Šimkovičová, v SNG ju už nenájdete: Potichu zrušili výstavu, ktorá sa nepáčila ani Machalovi a Ficovi
2.
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
3.
Kultúra zostáva pri garážach: Nová výstava Slobodnej národnej galérie má názov Porozumenie, umelci posielajú silné odkazy
Zobraziť všetky články (70)

Práve v týchto garážach počas leta pôsobí Slobodná národná galéria – nezávislý priestor pre výstavy a diskusie iniciatívy Umenie nebude ticho.

Prečo dielo odstránili?

SNG sa k dôvodom odstránenia Sušienkovho diela nevyjadrila. Umelecký riaditeľ Martin Dostál na otázky Denníka N odpovedal podráždene a naznačil, že ide o internú vec galérie. „Budete kontrolovať aj to, čo máme v kanceláriách?“ reagoval na žiadosť o vysvetlenie.

Dielo, keramická plastika od Jozefa Sušienku, bolo podľa jeho slov vrátené mestu Hlohovec, ktorému patrí. Dostál pritom novinárom odporučil, aby si pôvod vlastníctva overili sami: „Predpokladám, že Vaša inteligencia je na takej úrovni, aby ste si ono mesto našli na mape.“

Galéria neinformovala verejnosť o deinštalácii vopred a ani nespresnila, ako plánuje ďalej naložiť s uvoľneným priestorom po Sušienkovom diele.

Ten sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti alternatívneho výstavného priestoru Slobodnej národnej galérie. K udalosti dochádza len krátko po tom, ako bola zrušená výstava Model: Múzeum súčasného umenia, ktorá čelila ostrej kritike zo strany ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a premiéra Roberta Fica.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac