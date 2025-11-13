Nákup sa zmenil na tragédiu: Nákladné auto vrazilo do trhu plného ľudí. Hlásia 2 obete, viacerí sú v kritickom stave

V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia.
O incidente informovali miestni hasiči a polícia, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AP.
Vodiča zadržali priamo na mieste
K nehode došlo o približne 11.00 h miestneho času (3.00 h SEČ). Vodiča, muža vo veku asi 60 rokov, zadržali priamo na mieste. Tvrdí, že nešlo o úmyselný čin a nehodu spôsobila technická porucha.
[현장] 트럭 150미터 돌진에 아수라장 된 부천 제일시장 #부천 #제일시장 #교통사고 https://t.co/opjWgHlnBq 정재현 기자
— 오마이뉴스 (@OhmyNews_Korea) November 13, 2025
Podľa polície vodič nebol pod vplyvom alkoholu ani drog. Svedkovia uviedli, že vozidlo sa najprv pohlo dozadu asi 28 metrov a následne sa rozbehlo dopredu približne 150 metrov, pričom zrazilo viacerých ľudí na trhovisku.
부천 제일시장, 트럭 돌진해 2명 사망….“페달 오작동 추정“https://t.co/EIINFuistK#부천제일시장 #트럭 #페달 pic.twitter.com/0VksWXZQwZ
— 한국일보 (@hankookilbo) November 13, 2025
Úrady preverujú záznamy z kamier
Úrady v súčasnosti analyzujú záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré majú objasniť okolnosti incidentu. Medzi obeťami sú dve ženy vo veku približne 70 rokov. Zo zranených je 11 osôb vo vážnom stave.
Nahlásiť chybu v článku