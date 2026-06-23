Chlapca, ktorého zasiahol elektrický prúd, sa nepodarilo zachrániť. Zomrel v nemocnici

Len pred pár dňami sme vás informovali o prípade, kedy 14-ročný chlapec vyliezol na elektrický stožiar a zasiahol ho prúd. Pri páde si spôsobil aj ďalšie zranenia. Chlapec však nehodu, žiaľ, neprežil.
Štrnásťročného chlapca, ktorého vo štvrtok 18. júna v Bratislave po vylezení na elektrický stožiar zasiahol elektrický prúd, sa napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.
Robili všetko, aby ho zachránili
„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť,“ uviedla pre TASR.
Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.
Dieťa je po nehode v Petržalke v starostlivosti lekárov
NÚDCH zároveň ozrejmil aj stav ďalšieho dieťaťa a to konkrétne z nočnej nehody v Petržalke, pri ktorej zomrela slovenská olympionička.
Jedenásťročné dieťa, ktoré po nedeľnej (21. 6.) nehode v bratislavskej Petržalke previezli z ťažkými zraneniami do nemocnice, je naďalej v starostlivosti lekárov. Pre TASR to potvrdila Kamenická.
„Dieťa je v starostlivosti lekárov a zdravotníkov Národného ústavu detských chorôb, ktorí robia maximum a všetko preto, aby dostalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla pre TASR Kamenická.
Polícia vyšetruje okolnosti nedeľnej nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Jedna z nich v nemocnici zraneniam podľahla. Slovenský lukostrelecký zväz pre TASR uviedol, že tragicky zahynúť mala slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.
Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Vyšetrovanie má na starosti odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
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