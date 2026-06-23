Chlapca, ktorého zasiahol elektrický prúd, sa nepodarilo zachrániť. Zomrel v nemocnici

Lucia Mužlová
TASR
Chlapec podľahol zraneniam.

Len pred pár dňami sme vás informovali o prípade, kedy 14-ročný chlapec vyliezol na elektrický stožiar a zasiahol ho prúd. Pri páde si spôsobil aj ďalšie zranenia. Chlapec však nehodu, žiaľ, neprežil.

Štrnásťročného chlapca, ktorého vo štvrtok 18. júna v Bratislave po vylezení na elektrický stožiar zasiahol elektrický prúd, sa napriek snahe lekárov nepodarilo zachrániť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.

Policajné vozidlo
Foto: Facebook/ Polícia SR – Trenčiansky kraj

Robili všetko, aby ho zachránili

„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť,“ uviedla pre TASR.

Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.

Dieťa je po nehode v Petržalke v starostlivosti lekárov

NÚDCH zároveň ozrejmil aj stav ďalšieho dieťaťa a to konkrétne z nočnej nehody v Petržalke, pri ktorej zomrela slovenská olympionička.

Jedenásťročné dieťa, ktoré po nedeľnej (21. 6.) nehode v bratislavskej Petržalke previezli z ťažkými zraneniami do nemocnice, je naďalej v starostlivosti lekárov. Pre TASR to potvrdila Kamenická.

„Dieťa je v starostlivosti lekárov a zdravotníkov Národného ústavu detských chorôb, ktorí robia maximum a všetko preto, aby dostalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla pre TASR Kamenická.

Polícia vyšetruje okolnosti nedeľnej nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Jedna z nich v nemocnici zraneniam podľahla. Slovenský lukostrelecký zväz pre TASR uviedol, že tragicky zahynúť mala slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.

Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Vyšetrovanie má na starosti odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.

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