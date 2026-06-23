Slováci dali ministrom vysvedčenie: Viacerí si spravili hanbu, latka bola poriadne nízko

Foto: TASR - Pavel Neubauer, František Iván/Facebook - Martina Šimkovičová

Roland Brožkovič
TASR
Celá vláda sa tak pohybuje od dobrej až po nedostatočnú.

Koniec školského roka sa blíži, vysvedčenie je za rohom a ľudia preto udelili známky aj našim ministrom. Tí sa však nemajú čím chváliť a mnohí by takmer prepadli.

Pôsobenie šéfov rezortov Slováci hodnotili školskou známkou od 1 po 5. Prieskum agentúry NMS ukázal, že by žiadny z ministrov súčasnej vlády nedostal lepšiu známku ako 3.

Celá vláda sa tak pohybuje od dobrej až po nedostatočnú. Najlepšiu známku respondenti udelili ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi, najhoršie skončil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka). Agentúra robila prieskum od 3. do 8. júna na vzorke 1 002 respondentov.

Ministrovi Rážovi (nominant Smeru-SD) Slováci udelili známku 3,02. S touto známkou obstál najlepšie zo všetkých ministrov, čo teda hovorí o poriadnom úpadku politiky. Druhé najlepšie hodnotenie si vyslúžil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý dostal známku 3,42. Ráž a Tomáš sú súčasne jedinými ministrami, ktorí majú priemer lepší ako 3,5.

Na chvoste Huliak a Migaľ

Za Tomášom nasleduje minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS ) so známkou 3,67 a tesne za ním na štvrtom mieste skončil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) so známkou 3,68. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) si od občanov vyslúžila známku 3,73 a s podobným vysvedčením skončili aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorých Slováci hodnotili známkou 3,74.

Minister Richard Takáč
Foto: TASR/Dano Veselský

Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) respondenti ohodnotili známkou 3,77 a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) udelili známku 3,79. Občania boli kritickí aj v prípade ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorému dali známku 3,91, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), jeho hodnotenie je 3,95, aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý dostal známku 3,98.

Na samom konci rebríčka hodnotenia ministrov skončili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) so známkou 4,01, minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) so známkou 4,07 a minister Huliak si vyslúžil známku 4,20.

Analytik z NMS Michal Mislovič skonštatoval, že vysvedčenie, aké vláde po dva a pol roku vládnutia udelili občania, je podpriemerné. Ani jeden z ministrov sa totiž nedostal cez hranicu, ktorá by bola v škole považovaná za dobrý výsledok. Voliči sa nevedeli zhodnúť najmä v prípade ministra obrany. Kým voliči koaličných strán sú s jeho prácou spokojnejší, u tých opozičných je to naopak. Kaliňákova priemerná známka u koaličných voličov dosiahla 2,36, kým u opozičných voličov si vyslúžil 4,62.

Naopak, najväčšiu zhodu majú občania na hodnotení ministra školstva. Voliči koalície dali Druckerovi priemernú známku 3 a opoziční ho oznámkovali na 3,87. Prieskum zároveň ukázal, že najmenej kritickí sú k ministrom voliči Smeru-SD. Od nich totiž viacerí ministri získali dokonca lepšie hodnotenie, než od voličov strán, ktorých sú nominantmi. Najprísnejšími hodnotiteľmi boli voliči Hnutia Slovensko, hnutia Progresívne Slovensko a Demokratov.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR/Pavel Neubauer

Tieto výsledky tak podľa analytika potvrdzujú, aké hlboké sú rozdiely vo vnímaní vládnych predstaviteľov medzi sympatizantmi rôznych politických táborov. Rozdiely sú viditeľné aj medzi generáciami. Najlepšie známky ministri dostali od ľudí starších ako 62 rokov. Najprísnejší k nim boli mileniáli, teda ľudia od 30 do 45 rokov.

Ráž ohlásil kandidatúru

Minister dopravy Jozef Ráž, ktorý v prieskume skončil najlepšie, si zrejme veľmi dobre uvedomuje svoju popularitu a včera ohlásil, že sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia.

Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. „Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu,“ uviedol s tým, že finančne ho nebude podporovať žiadna politická strana. Kampaň plánuje viesť z vlastných zdrojov. Vyhlásil, že bude vecná a slušná.

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