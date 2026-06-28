Najväčšia pavučina na svete je dielom 111-tisíc pavúkov. Chytila by sa do nej aj veľryba

Muž stojí pri najväčšej pavučine na svete

Foto: I. Urak et al. / Subterranean Biology / 2025 (CC BY 4.0)

Michaela Olexová
Ako vyzerá najväčšia pavučina na svete? Má 106 metrov štvorcových, nachádza sa v podzemí a nie je dielom jediného druhu.

V teórii ide o plochu dostatočne veľkú na to, aby sa z nej nedokázala vymotať ani veľryba. A práve takýto objav z nočnej mory sa podaril uskutočniť vedcom, ktorí prenikli do jaskyne na albánsko-gréckom pohraničí.

Pavúčie majstrovské dielo podľa odhadov vytvorilo približne 111-tisíc jedincov. Podľa všetkého zároveň ide o najväčšiu doposiaľ objavenú pavučinu na svete.

Najväčšia pavučina na svete je v európskej jaskyni

Ako informoval IFL Science, genetické analýzy vzoriek z pavučiny naznačujú, že priestor obývalo približne 69-tisíc pavúkov druhu Tegenaria domestica a viac než 42-tisíc pavúkov druhu Prinerigone vagans.

Autori štúdie zároveň poznamenali, že ide o prvý zdokumentovaný prípad tvorby koloniálnej pavučiny u týchto druhov. Na povrchu totiž bežne neinteragujú.

Pavúk na najväčšej pavučine na svete
Foto: I. Urak et al./Subterranean Biology/2025 (CC BY 4.0)

Výnimočný útvar, ktorý by mnohí považovali skôr za desivý než fascinujúci, sa nachádza v kľukatej Sírnej jaskyni. Jej vchod leží na severe Grécka, pričom podzemné chodby sa tiahnu až do južného Albánska. V blízkosti sa nachádzajú aj ďalšie dve jaskyne. Objekty spolu vytvárajú rozsiahly labyrint komôr a chodieb, ktoré boli vytesané do tenkej vrstvy vápenca.

Rieka Sarandaporo tu vytvorila to, čo dnes poznáme ako Vromonerský kaňon. Názov Vromoner pritom pochádza z gréčtiny a znamená „páchnuca voda“, čo odkazuje na sírne pramene v hlbinách jaskyne. Síra tu spôsobuje typický zápach pripomínajúci zhnité vajcia, prúd vody preteká celou jaskyňou a pri jej vstupe sa vlieva do rieky.

Jedinečný ekosystém, v ktorom majú pavúky hody

Takéto prostredie je mimoriadne špecifické tým, že podporuje vznik jedinečného ekosystému, ktorý je založený na tzv. chemoautotrofii.

Mapa vedúca k najväčšej pavúčej sieti na svete
Foto: I. Urak et al./Subterranean Biology/2025 (CC BY 4.0)

Na rozdiel od bežnejších ekosystémov, ktoré sú závislé od fotosyntézy – rastlín, rias a slnečného svetla –, tu tvoria základ potravného reťazca mikroorganizmy schopné získavať energiu chemickými reakciami (najmä oxidáciou zlúčenín síry).

Ak vás zaujíma, v akých rôznych podobách dokáže život na našej planéte existovať, za zmienku rozhodne stojí aj jedinečné temné miesto plné podmorského života ukryté v hĺbke 3 640 metrov. Práve tu sa nachádza Freya, lokalita výnimočná tým, že ide o doposiaľ najhlbšie známe miesto svojho druhu. Podobné miesta vedci predtým zaznamenali typicky v hĺbkach do 2 000 metrov a pri prieskume a po zbere vzoriek tu objavili rozmanitý svet plný života.

Veľké množstvo baktérií milujúcich síru tu následne vytvára lepkavý biofilm. Ten pokrýva časti jaskyne a stáva sa výživnou potravou pre larvy pakomárov a rôzne druhy múch. A práve tieto drobné organizmy sú následne kľúčovým zdrojom potravy pre pavúky žijúce v jaskyni.

Detail najväčšej pavučiny na svete
Foto: I. Urak et al./Subterranean Biology/2025 (CC BY 4.0)

Dôkazom toho je aj fakt, že najväčšia časť obrovskej pavúčej siete sa nachádza v zadnej časti jaskyne. Výskumný tím si totiž v tejto oblasti všimol aj nezvyčajne hustý roj drobných múch z čeľade Chironomidae.

Obrovské siete tká aj Darwinov kôrový pavúk, sú dlhé aj 25 metrov

Portál IFL Science tému o štúdii publikovanej v roku 2025 v časopise Subterranean Biology uzatvára poznámkou, že tisíce pavúkov žijúcich v grécko-albánskej Sírnej jaskyni rozhodne nie sú jedinými známymi „architektmi“ gigantických sietí.

Do popredia sa v tomto kontexte dostáva napríklad Darwinov kôrový pavúk (Caerostris darwini), ktorého možno nájsť v nížinných lesoch východného Madagaskaru. Hoci je veľký len približne ako minca, jeho kruhové siete môžu dosahovať rozpätie od 900 až do 28 000 cm², pričom sa dokážu natiahnuť až do dĺžky 25 metrov nad vodnými plochami.

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