„Konečne dobré využitie AI.“ Slovenka navštívila 90. roky aj Spartakiádu, je z nej národný hit

Tvorcovia, ktorí dokážu produkovať komplexné AI videá, zakladajú profily takzvaných „cestovateľov v čase“.
Medzi najznámejšie patrí Chloe – na sociálnej sieti Instagram má už viac než pol milióna sledovateľov. Jej tvorca prostredníctvom tejto AI influencerky prenáša publikum do rôznych historických období – od Japonska v 16. storočí cez antický Egypt až po viktoriánsky Londýn.
Aj Slováci však môžu pomyselne otvárať šampanské. Na vlnu „cestovateľov v čase“ sme totiž naskočili aj my – a zdá sa, že veľmi úspešne.
Ema bola na SNP, v Terchovej a zažila aj divoké 90. roky
Slovenská AI modelka Ema s profilom Časotulka má už takmer 5-tisíc sledovateľov a jej najsledovanejšie video už 813-tisíc pozretí.
Ema v ňom navštevuje Spartakiádu v roku 1985 – pridáva sa k synchronizovanému tancu, opisuje masy ľudí a poznamenáva, že to pôsobí, akoby sa tu zišlo celé Československo.
„Teraz už chápem, prečo sa takéto veci zapisujú do histórie navždy,“ hovorí.
Zablúdila aj do Terchovej v 18. storočí. V horách stretáva pastierov, ktorí rozprávajú legendy o Jánošíkovi. Napokon natrafí aj na samotného zbojníka, a dokonca objaví poklad, ktorý ľudia hľadajú už celé stáročia. Podobným spôsobom sa účastní aj na SNP v Banskej Bystrici.
