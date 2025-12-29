Nikdy nebolo hlbšie: Na oceánskom dne v hĺbke 3 640 metrov našli vedci temný svet plný života

Ilustračná foto: Wusel007, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Je pravdepodobné, že v regióne existujú aj ďalšie podobné lokality, ktoré ešte čakajú na objavenie.

Počas minuloročnej expedície Ocean Census Arctic Deep–EXTREME24 si výskumníci všimli vzplanutie plynu vo vodnom stĺpci, čo naznačovalo aktívne úniky plynu z morského dna. Aby preskúmali, čo sa deje v týchto hlbinách západne od Grónska, vyslali na prieskum diaľkovo ovládané vozidlo (ROV). 

ROV na oceánskom dne objavil súbory tzv. plynových hydrátov v lokalite, ktorá je naozaj výnimočná. Takéto útvary si môžete predstaviť ako zamrznutú „ľadovú špongiu“ plnú mliečneho plynu, pripomínajúcu výjav zo sci-fi filmu.

Hydrát plynu je vo veľmi zjednodušenom význame kryštalická pevná látka, ktorá pripomína ľad a vo vnútri väzní (väčšinou) nezamrznutý plyn, typicky metán.

Lokalita v hĺbke 3 640 metrov je plná života

Lokalitu nazvali Freya. Je výnimočná aj preto, že ide o doposiaľ najhlbšie známe miesto svojho druhu, ležiace v hĺbke až 3 640 metrov. Ich výskum bol publikovaný v decembri 2025 v Nature Communications a správu priniesol portál Science Alert.

Ilustračná foto: Wusel007, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Freya tvorí súbor studených prameňov plynových hydrátov – tzv. Freya gas hydrate mounds – a vytvára jedinečný ekosystém. Pre porovnanie, podobné miesta vedci predtým zaznamenali typicky v hĺbkach do 2 000 metrov.

Pri prieskume a po zbere vzoriek vedci okrem toho našli rozmanitý svet plný života.

