Nikdy nebolo hlbšie: Na oceánskom dne v hĺbke 3 640 metrov našli vedci temný svet plný života

Počas minuloročnej expedície Ocean Census Arctic Deep–EXTREME24 si výskumníci všimli vzplanutie plynu vo vodnom stĺpci, čo naznačovalo aktívne úniky plynu z morského dna. Aby preskúmali, čo sa deje v týchto hlbinách západne od Grónska, vyslali na prieskum diaľkovo ovládané vozidlo (ROV).
ROV na oceánskom dne objavil súbory tzv. plynových hydrátov v lokalite, ktorá je naozaj výnimočná. Takéto útvary si môžete predstaviť ako zamrznutú „ľadovú špongiu“ plnú mliečneho plynu, pripomínajúcu výjav zo sci-fi filmu.
Lokalita v hĺbke 3 640 metrov je plná života
Lokalitu nazvali Freya. Je výnimočná aj preto, že ide o doposiaľ najhlbšie známe miesto svojho druhu, ležiace v hĺbke až 3 640 metrov. Ich výskum bol publikovaný v decembri 2025 v Nature Communications a správu priniesol portál Science Alert.
Freya tvorí súbor studených prameňov plynových hydrátov – tzv. Freya gas hydrate mounds – a vytvára jedinečný ekosystém. Pre porovnanie, podobné miesta vedci predtým zaznamenali typicky v hĺbkach do 2 000 metrov.
Pri prieskume a po zbere vzoriek vedci okrem toho našli rozmanitý svet plný života.
