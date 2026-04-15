Objavili nový druh pavúka: Žije v stenách bytov a ani si ho nemusíte všimnúť. Je to veľký lovec

Samec pikelinia floydmuraria. Foto: Leonardo Delgado-Santa(CC BY)

Matej Mensatoris
Ak si pustíte skladbu Another Brick in the Wall od Pink Floyd, tak možno pavúčika potešíte.

Je malý, žije v stenách bytov a je to poriadny lovec. Vedci a príroda nás neprestávajú fascinovať, čoho dôkazom je aj objav nového domového pavúka. Dostal pomenovanie Pikelinia floydmuraria, pričom pomenovanie odkazuje na známu rockovú skupinu a ich hit.

Reguluje mestských škodcov

Ak by ste sa teraz zapozerali na stenu vášho príbytku, asi by ste Pikeliniu floydmurariu nezbadali. Jednak preto, lebo jeho rozmery sú maximálne 4 milimetre a na druhej strane preto, lebo žije v Kolumbii (kde vy pravdepodobne nežijete). 

Vedci výskyt pavúka opísali v štúdii publikovanej v časopise Zoosystematics and Evolution. Ako uvádzajú v tlačovej správe, tento mestský pavúk môže zohrávať veľkú úlohu v boji proti škodcom. Analýza jeho stravy totiž odhalila, že loví mravce, muchy, komáre či chrobáky. Dokonca vedci pozorovali, ako pavúky rodu Pikelinia dokážu konzumovať až 6-násobne väčšiu korisť ako ony samy.

Mladá samica Pikelinia floydmuraria útočí na švába. Foto: Julio C. González-Gómez (CC BY)

Ich stratégia lovu sa pritom dokonalo prispôsobuje životu v byte. Vedci predpokladajú, že pavučiny buduje pri umelom osvetlení, čím loví hmyz, ktorý toto svetlo láka.

Veľká podobnosť s galapágskym druhom

Štúdia okrem opisu nového kolumbijského pavúka poskytuje aj významné poznatky o príbuznom pavúkovi druhu Pikelinia fasciata, ktorý bol objavený v roku 1902 a je endemickým druhom na Galapágoch. Vedci úplne opísali vnútorné genitálie samičiek tohto druhu. Je fascinujúce, ako veľmi sú si Pikelinia fasciata a novoobjavený druh Pikelinia floydmuraria podobní, a to aj napriek tomu, že ich oddeľuje 2000 kilometrov vôd Tichého oceánu.

Pikelinia floydmuraria. Foto: Julio C. González-Gómez (CC BY)

Objav Pikelinia floydmuraria je významný v tom, že ide len o druhý druh z tohto rodu v Kolumbii a dôležitý je tiež preto, že vedci objavili nového regulátora škodcov v mestskej džungli. Tým, že žije v a na stenách, tak sa vedci pri jeho pomenovaní inšpirovali skupinou Pink Floyd a ich legendárnym hitom Another Brick in the Wall. Aj nadpis štúdie (Another web in the wall) dáva poctu dnes už legendárnej rockovej skladbe.

