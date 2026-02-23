Najlepší český film minulého roka si už môžete pozrieť aj doma. Diváci chvália úplne všetko

Herec, ktorý si zahral jednu z hlavných postáv, tvrdí, že ide o skutočný veľkofilm.

Silný príbeh, skvelé spracovanie, známi herci, vysoké hodnotenie a prevažne pozitívne recenzie. Nenechajte si ujsť najlepší český film roku 2025. 

Na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix pred pár dňami dorazil nový český film s názvom Neporaziteľní, ktorý si na filmovom portáli ČSFD vyslúžil skvelé hodnotenie 78 % a okamžite vystrelil na prvé priečky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Dokonca v našom rebríčku najlepších českých a slovenských filmov roku 2025 obsadil prvú priečku. Navyše, podľa herca, ktorý si zahral jednu z hlavných postáv, ide o skutočný veľkofilm.

Zahral si aj hollywoodsky herec

„Myslím si, že vznikol film, aký už možno nikdy nevznikne. Český veľkofilm s veľkým rozpočtom, so skutočnými hercami a na základe naozajstného príbehu. Možno žijeme v čase, keď také filmy, či už v českej alebo zahraničnej kinematografii, pomaly miznú. A keby to mal byť posledný český veľkofilm, môžem povedať, že som spokojný a dal by som za to ruku do ohňa. Som prekvapený, ako krásne to vyšlo. Musím povedať, že ten výsledok je ešte lepší, než som čakal,“ povedal český herec Hynek Čermák.

Vo filme si okrem Čermáka zahrali aj ďalší známi českí herci – Ivan TrojanJiří Lábus Lenka Vlasáková, ale aj slovenská herečka Natália Germáni. Trénera americkej reprezentácie si však zahral hollywoodsky herec Til Schweiger„Je tu skvelý štáb. Všetci vedia, čo robia, sú naozaj dobrí, rýchli, veľmi profesionálni, a pritom priateľskí a stále v dobrej nálade,“ prezradil Til Schweiger, ktorý si natáčanie v Česku veľmi užil.

Foto: Continental film

Diváci chvália úplne všetko

Príbeh filmu sleduje tri úplne rozdielne životné línie – sebavedomého podnikateľa, trénera, ktorý stratil ilúzie a mladého športovca, ktorému osud podrazil nohy. Každý z nich bojuje sám so sebou a s okolnosťami, ale s typicky českým, odľahčeným a jemne sarkastickým humorom.

Diváci sú z filmu absolútne nadšení. Chvália úplne všetko. Na portáli ČSFD je množstvo pozitívnych recenzií.

Foto: Continental film

„Pomerne „svetové“.“

„Krásny film. Precízne zahrané, zostrihané, zrežírované, natočené. Výborná téma a výborne spracovaná, takto to má vyzerať. Film má potenciál osloviť a sympaticky edukovať širokú verejnosť, prajem mu divácky úspech.“

„Veľmi pekný film. Skutočne dobre natočené a zahrané. Odporúčam.“

„Nemám slov! Silný, strhujúci a inšpirujúci príbeh,“ chvália diváci.

