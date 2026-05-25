Prepustila všetkých zamestnancov, teraz ide do konkurzu. Slovenskú firmu položil obchod s Ruskom

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Podnikanie na Slovensku píše rôzne príbehy. Príkladom je firma Incoff Aerospace, ktorá je momentálne v konkurze.

Ešte pred pár rokmi bola bratislavská spoločnosť Incoff Aerospace prezentovaná ako jeden z najambicióznejších slovenských projektov v oblasti letectva a vesmírnych technológií. Firma hovorila o plánoch na vypúšťanie malých družíc či o reklamných projektoch vo vesmíre a objavila sa aj medzi vybranými slovenskými spoločnosťami v kozmickom sektore. Dnes však prichádza definitívny zlom a spoločnosť oficiálne smeruje do konkurzu.

Spoločnosť sa dostala do centra pozornosti už v marci 2022. Americké ministerstvo obchodu ju zaradilo na sankčný zoznam ako vôbec jednu z prvých európskych firiem po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ako sme informovali, pre firmu zo Slovenska išlo o unikátny prípad.

Komponenty pre Rusko

Americké úrady mali podozrenie, že firma fungovala ako sprostredkovateľ pri dodávkach amerických technológií a komponentov, ktoré následne smerovali do ruských vesmírnych a vojenských programov. Podľa obvinení mali technológie končiť aj v projektoch napojených na obranný výskum či bezpečnostné služby.

Pre firmu to znamenalo okamžitý problém. Sankcie ju odstrihli od amerických technológií a obchodných partnerov, čo malo dramatický dosah na fungovanie spoločnosti.

Reklamné družice vo vesmíre

Incoff Aerospace pritom ešte pred vojnou pôsobila ako rastúci technologický podnik. V roku 2021 ju Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zaradila do oficiálneho prehľadu „Space Industry in Slovakia“, kde sa objavila vedľa známych slovenských technologických firiem ako Sygic či Spacemanic.

Foto: Fb/Incoff Aerospace

Práve v tom období firma zaznamenala svoje jediné výraznejšie tržby, ktoré sa pohybovali okolo štyroch miliónov eur. Ambície boli veľké a vedenie spoločnosti hovorilo aj o projektoch spojených s malými družicami využiteľnými na reklamné účely vo vesmíre.

Do konkurzu ruskou bankou, v predaji aj vrtuľník

Pri Rusku to začalo, rovnako aj skončilo. Návrh na vyhlásenie konkurzu totiž v januári tohto roku podala ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu a pred pár dňami padol definitívny verdikt. Banka vtedy udávala, že spoločnosť jej dlhuje približne 1,3 milióna eur z úveru poskytnutého ešte v roku 2021, teda ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine.

Reprofoto: Fb/Letecká Fakulta TUKE

Dnes spoločnosť putuje do konkurzu. Podľa uznesenia predbežného správcu spoločnosť stále disponuje viacerými aktívami, ktoré by mohli postačovať na pokrytie nákladov konkurzu.

Firma vlastní priemyselnú budovu s rozlohou 1 734 štvorcových metrov. Okrem nehnuteľnosti eviduje aj vrtuľník typu R44 II, ktorý sa momentálne nachádza v Sierra Leone, športové lietajúce zariadenie SHARK s označením OM-S222, radarové zariadenie a takmer štyritisíc kusov špeciálnych teplomerov.

Súčasťou majetku sú aj bankové účty, na ktorých sa ku dňu vypracovania správy nachádzalo necelých 91 eur a približne 31 amerických dolárov. Predbežný správca zároveň uviedol, že výťažok zo speňaženia majetku by mal postačovať na úhradu nákladov konkurzného konania.

