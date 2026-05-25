Prepustila všetkých zamestnancov, teraz ide do konkurzu. Slovenskú firmu položil obchod s Ruskom

Ešte pred pár rokmi bola bratislavská spoločnosť Incoff Aerospace prezentovaná ako jeden z najambicióznejších slovenských projektov v oblasti letectva a vesmírnych technológií. Firma hovorila o plánoch na vypúšťanie malých družíc či o reklamných projektoch vo vesmíre a objavila sa aj medzi vybranými slovenskými spoločnosťami v kozmickom sektore. Dnes však prichádza definitívny zlom a spoločnosť oficiálne smeruje do konkurzu.
Spoločnosť sa dostala do centra pozornosti už v marci 2022. Americké ministerstvo obchodu ju zaradilo na sankčný zoznam ako vôbec jednu z prvých európskych firiem po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ako sme informovali, pre firmu zo Slovenska išlo o unikátny prípad.
Komponenty pre Rusko
Americké úrady mali podozrenie, že firma fungovala ako sprostredkovateľ pri dodávkach amerických technológií a komponentov, ktoré následne smerovali do ruských vesmírnych a vojenských programov. Podľa obvinení mali technológie končiť aj v projektoch napojených na obranný výskum či bezpečnostné služby.
Pre firmu to znamenalo okamžitý problém. Sankcie ju odstrihli od amerických technológií a obchodných partnerov, čo malo dramatický dosah na fungovanie spoločnosti.
Reklamné družice vo vesmíre
Incoff Aerospace pritom ešte pred vojnou pôsobila ako rastúci technologický podnik. V roku 2021 ju Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zaradila do oficiálneho prehľadu „Space Industry in Slovakia“, kde sa objavila vedľa známych slovenských technologických firiem ako Sygic či Spacemanic.
Práve v tom období firma zaznamenala svoje jediné výraznejšie tržby, ktoré sa pohybovali okolo štyroch miliónov eur. Ambície boli veľké a vedenie spoločnosti hovorilo aj o projektoch spojených s malými družicami využiteľnými na reklamné účely vo vesmíre.
Do konkurzu ruskou bankou, v predaji aj vrtuľník
Pri Rusku to začalo, rovnako aj skončilo. Návrh na vyhlásenie konkurzu totiž v januári tohto roku podala ruská Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu a pred pár dňami padol definitívny verdikt. Banka vtedy udávala, že spoločnosť jej dlhuje približne 1,3 milióna eur z úveru poskytnutého ešte v roku 2021, teda ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Dnes spoločnosť putuje do konkurzu. Podľa uznesenia predbežného správcu spoločnosť stále disponuje viacerými aktívami, ktoré by mohli postačovať na pokrytie nákladov konkurzu.
Firma vlastní priemyselnú budovu s rozlohou 1 734 štvorcových metrov. Okrem nehnuteľnosti eviduje aj vrtuľník typu R44 II, ktorý sa momentálne nachádza v Sierra Leone, športové lietajúce zariadenie SHARK s označením OM-S222, radarové zariadenie a takmer štyritisíc kusov špeciálnych teplomerov.
Súčasťou majetku sú aj bankové účty, na ktorých sa ku dňu vypracovania správy nachádzalo necelých 91 eur a približne 31 amerických dolárov. Predbežný správca zároveň uviedol, že výťažok zo speňaženia majetku by mal postačovať na úhradu nákladov konkurzného konania.
