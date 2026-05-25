Tarabov koniec vo vláde je podľa Danka definitívna téma: Rozhodnúť sa má už tento týždeň

Vzťahy v koalícii sa opäť vyostrujú. Predseda SNS Andrej Danko oznámil, že premiérovi Robertovi Ficovi doručí definitívny návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tvrdí, že ako predseda strany má plné právo žiadať výmenu vlastného nominanta vo vláde a situáciu chce vyriešiť ešte počas tohto týždňa.
Ako informoval Denník N, Danko po stretnutí s premiérom zdôraznil, že SNS chce obhajovať svoje záujmy, no zároveň nemá ambíciu rozbiť vládu. Návrh na Tarabovo odvolanie označil za konečný.
SNS tvrdí, že Taraba poškodzuje stranu
Napätie medzi Dankom a Tarabom rastie už dlhšie. SNS najnovšie tvrdí, že minister životného prostredia si úspechy rezortu prisvojuje, zatiaľ čo za problémy viní samotnú stranu.
Danko avizoval, že tému otvorí aj na pondelkových koaličných rokovaniach. Podľa jeho slov chce premiérovi „jasne adresovať“ požiadavku na výmenu ministra. Zároveň odmietol, že by bola v hre zmena koaličnej zmluvy alebo nové rozdelenie ministerstiev.Na otázku, či by Tarabu mohol vo funkcii nahradiť štátny tajomník Filip Kuffa, odpovedal neurčito. Tvrdí, že o ďalšom postupe bude hovoriť postupne.
Taraba odchod odmieta, Fico ho podržal
Samotný Tomáš Taraba odmieta, že by sa chystal z ministerstva odísť. Vyhlásil, že Danko má všetky informácie o fungovaní rezortu a že ako minister postupuje autonómne, no v súlade so zákonom.
Premiér Robert Fico zároveň zopakoval, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Tarabu označil za významného člena kabinetu s kvalitnými pracovnými výsledkami. Prioritou vlády podľa neho zostáva udržanie stabilnej väčšiny a schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027.
Do diania vstupujú aj najvyšší ústavní činitelia
Situáciu v koalícii bude sprevádzať aj dnešné stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády Slovenskej republiky. Premiér Fico na rokovanie pozval prezidenta Petra Pellegriniho aj predsedu parlamentu Richarda Rašiho.
Stretnutie sa má uskutočniť po koaličnej rade a po Ficovom rokovaní s Dankom a Tarabom. Okrem situácie okolo ministra životného prostredia chce koalícia hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu či o možnom spojení Úradu pre verejné obstarávanie a Protimonopolného úradu.
