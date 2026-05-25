Tarabov koniec vo vláde je podľa Danka definitívna téma: Rozhodnúť sa má už tento týždeň

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Danko chce riešiť Tarabovu budúcnosť ešte tento týždeň.

Vzťahy v koalícii sa opäť vyostrujú. Predseda SNS Andrej Danko oznámil, že premiérovi Robertovi Ficovi doručí definitívny návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tvrdí, že ako predseda strany má plné právo žiadať výmenu vlastného nominanta vo vláde a situáciu chce vyriešiť ešte počas tohto týždňa.

Ako informoval Denník N, Danko po stretnutí s premiérom zdôraznil, že SNS chce obhajovať svoje záujmy, no zároveň nemá ambíciu rozbiť vládu. Návrh na Tarabovo odvolanie označil za konečný.

SNS tvrdí, že Taraba poškodzuje stranu

Napätie medzi Dankom a Tarabom rastie už dlhšie. SNS najnovšie tvrdí, že minister životného prostredia si úspechy rezortu prisvojuje, zatiaľ čo za problémy viní samotnú stranu.

Danko avizoval, že tému otvorí aj na pondelkových koaličných rokovaniach. Podľa jeho slov chce premiérovi „jasne adresovať“ požiadavku na výmenu ministra. Zároveň odmietol, že by bola v hre zmena koaličnej zmluvy alebo nové rozdelenie ministerstiev.Na otázku, či by Tarabu mohol vo funkcii nahradiť štátny tajomník Filip Kuffa, odpovedal neurčito. Tvrdí, že o ďalšom postupe bude hovoriť postupne.

Taraba odchod odmieta, Fico ho podržal

Samotný Tomáš Taraba odmieta, že by sa chystal z ministerstva odísť. Vyhlásil, že Danko má všetky informácie o fungovaní rezortu a že ako minister postupuje autonómne, no v súlade so zákonom.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Premiér Robert Fico zároveň zopakoval, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. Tarabu označil za významného člena kabinetu s kvalitnými pracovnými výsledkami. Prioritou vlády podľa neho zostáva udržanie stabilnej väčšiny a schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027.

Do diania vstupujú aj najvyšší ústavní činitelia

Situáciu v koalícii bude sprevádzať aj dnešné stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrade vlády Slovenskej republiky. Premiér Fico na rokovanie pozval prezidenta Petra Pellegriniho aj predsedu parlamentu Richarda Rašiho.

Stretnutie sa má uskutočniť po koaličnej rade a po Ficovom rokovaní s Dankom a Tarabom. Okrem situácie okolo ministra životného prostredia chce koalícia hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu či o možnom spojení Úradu pre verejné obstarávanie a Protimonopolného úradu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico rieši ďalší konflikt v koalícii: Po rokovaní s Dankom zvoláva stretnutie lídrov štátu, v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac