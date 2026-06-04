Ministerka Saková má byť politička obhajujúca Putina: Denník The Telegraph popísal stretnutie na ostrove Hainan

Britský minister Douglas Alexander, ktorého prezývajú aj „Putinova hlasná trúba“, mal večerať s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Tak znejú prvé vety investigatívneho článku denníka The Telegraph. Práve ten prišiel s informáciou, že na večeri mali byť aj vysokopostavení vplyvní ľudia z Číny. Večera sa odohrala ešte v roku 2025. Na situáciu upozornilo Kresťanskodemokratické hnutie.
Ako Telegraph dodáva, Saková je podpredsedníčka parlamentu vlády Roberta Fica, ktorého v Európe často označujú ako populistického lídra a najdôležitejšieho spojenca Vladimira Putina.
Článok uvádza, že Saková sa v apríli 2025 počas cesty na čínsky ostrov Hainan zúčastnila na večeri s vtedajším britským ministrom pre obchod Douglasom Alexandrom a vysokými čínskymi predstaviteľmi. Prítomnosť ministerky hospodárstva Sakovej je hlavnou výčitkou britskému ministrovi.
Stretnutie na ostrove Hainan
Stretnutie sa uskutočnilo na ostrove Hainan, ktorý je symbolom spolupráce medzi komunistickou Čínou a Putinovým Ruskom. Ostrov je zároveň známou destináciou ruských oligarchov, ktorí sa snažia uniknúť pred sankciami, a zároveň pravdepodobne aj veľkou základňou pre čínske nukleárne ponorky.
Britskí politici citovaní v článku hovoria o Sakovej ako o „Putin apologist“. „V slovenskom kontexte to znamená političku, ktorá politicky ospravedlňuje, obhajuje alebo zľahčuje konanie Vladimira Putina a pomáha presadzovať jeho záujmy v európskom priestore. Článok zároveň hovorí o znepokojení politikov nad tým, že britský parlament nebol o takýchto stretnutiach ministra informovaný,“ upozornilo KDH.
Podľa kresťanských demokratov je vážne, keď sa o Slovensku v zahraničí píše nie ako o spoľahlivom spojencovi, ale ako o krajine, ktorá rozkladá dôležité ekonomické a bezpečnostné záujmy Európy voči Putinovmu režimu.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH Miriam Lexmann poukazuje na to, že toto nie je izolovaný incident ani náhodná formulácia v zahraničnej tlači. „Vnímame to ako priamy dôsledok politiky vlády Roberta Fica, ktorá mesiace spochybňuje sankcie, relativizuje ruskú agresiu a vysiela do Európy signál, že Slovensko je pripravené hájiť záujmy Moskvy, a to aj na úkor vlastných záujmov. Presne takýto obraz Slovenska dnes v zahraničí vzniká a presne takýto obraz vyhovuje Vladimirovi Putinovi,” podčiarkla Lexmann.
Slovensko vraj nechce, aby Ukrajina prežila, tvrdí bývalý líder britských konzervatívcov
Informácie z diplomatického prostredia podľa nej nemožno odbiť ako politickú klebetu, pretože sú to vážne signály o tom, ako Ficovu vládu vnímajú naši partneri. „Toto je medzinárodný obraz Slovenska. O našej krajine sa v renomovanom britskom médiu píše v súvislosti s obhajobou Putinových záujmov, oslabovaním sankcií a rozbíjaním európskej jednoty voči Rusku. Je to znepokojujúce hlavne v tej súvislosti, že ministerka hospodárstva takto podkopáva dôveru druhého najväčšieho investora v EÚ,“ uviedla Lexmann.
„Sakovová a ďalší pôsobia ako akási hlásna trúba Putina v Európe. Sú to celkovo zlí ľudia, ktorí nechcú, aby Ukrajina prežila,“ povedal v závere textu Telegraphu sir Iain Duncan Smith, bývalý líder Konzervatívnej strany. Ďalej povedal, že si myslí, že po odchode Orbána žezlo spriaznenej osoby preberú ľudia, ako je ministerka Saková.
So žiadosťou o stanovisko sme oslovili aj ministerstvo hospodárstva. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku