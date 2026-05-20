Poznáme nový obľúbený turistický cieľ v Chorvátsku. Autom sa sem dostanete do 4 hodín

Kalnik, Chorvátsko, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Pravdepodobne by vám sem ani nenapadlo ísť.

Nenájdete tu totiž more, ale očarujúcu prírodu, krásne pohorie a stredoveký hrad. Podľa starostu obce je vraj čoraz obľúbenejšou destináciou turistov. 

Chorvátsky web Croatia Week uviedol, že novým mimoriadne obľúbeným turistickým cieľom v Chorvátsku je obec Kalnik, ktorú prekvapivo nenájdete pri mori, ale vo vnútrozemí. Obzvlášť obľúbené je jej pohorie s rovnakým názvom.

Nádherné pohorie a stredoveký hrad

Ako uvádza, pohorie Kalnik s vrchmi Vranilac (643 m) a Vuklec (572 m) sa nachádza v severozápadnej časti krajiny, má približne 200 kilometrov turistických chodníkov a bohaté historické dedičstvo. Na svoje si tu tiež prídu cyklisti a horolezci.

Obec Kalnik nájdete v Koprivnicko-križevatskej župe, asi 14 kilometrov severozápadne od mesta Križevci. Je to veľmi malá dedinka, má len niečo málo cez tisíc stálych obyvateľov. Okrem pohoria sa tu nachádza aj stredoveký hrad s názvom Stari grad Veliki Kalnik, ktorý ponúka výhľady vyrážajúce dych. 

Podľa miestnych tu na vás okrem nádhernej prírody čaká čerstvý vzduch a zachovaná fauna i flóra. Navyše starosta obce prezradil, že počas víkendov Kalnik navštívi približne tisíc turistov.

Ste tu do štyroch hodín

Skvelé je, že obec Kalnik nemáme zo Slovenska vôbec ďaleko. Z hlavného mesta sa sem autom dostanete do štyroch hodín, ak by ste vyrážali zo stredného Slovenska, tak z Banskej Bystrice ste tu do päť a pol hodiny, rovnako aj z metropoly východu.

