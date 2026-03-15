Nad Slovenskom sa začne vesmírne divadlo, uvidíte desiatky padajúcich hviezd. Tieto dátumy si poznačte do kalendára

Foto: Phillip Chee, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Vesmír
Blížia sa dva meteorické roje, v apríli a máji môžete vidieť desiatky meteorov za hodinu.

Jarná obloha prinesie v najbližších týždňoch zaujímavé astronomické divadlo. Nad Slovenskom bude možné pozorovať dva známe meteorické roje, ktoré každoročne prinášajú pohľad na takzvané padajúce hviezdy. Najskôr sa objavia Lyridy a krátko po nich aj Eta Akvaridy.

Ako uvádza portál Space, roj Lyríd je aktívny každoročne približne od 16. do 25. apríla a jeho maximum pripadá na noc z 21. na 22. apríla. Za ideálnych podmienok je možné počas maxima vidieť približne 10 až 20 meteorov za hodinu, pričom v niektorých rokoch môže aktivita krátkodobo výrazne vzrásť.

Lyridy patria medzi najstaršie pozorované meteorické roje

Meteorický roj Lyríd je známy už tisíce rokov. Historické záznamy o jeho pozorovaní siahajú až do roku 687 pred naším letopočtom. Meteory vznikajú, keď Zem prechádza prúdom prachových častíc z kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorá obehne Slnko približne raz za 415 rokov.

Radiant, teda bod na oblohe, z ktorého meteory zdanlivo vylietajú, sa nachádza v súhvezdí Lýry. Najlepšie podmienky na pozorovanie bývajú po polnoci a najmä pred svitaním, keď je tento bod vyššie nad obzorom. Lyridy sú známe aj tým, že niekedy dokážu prekvapiť krátkodobými výbuchmi aktivity. V ojedinelých prípadoch sa na oblohe objavili aj desiatky až približne stovka meteorov za hodinu.

Eta Akvaridy pochádzajú z Halleyovej kométy

Ako píše iMeteo, po Lyridách sa na oblohe objaví ďalší meteorický roj, Eta Akvaridy. Tento roj vzniká z prachových častíc, ktoré za sebou zanecháva slávna Halleyova kométa. Maximum Eta Akvaríd nastáva každoročne približne 5. až 6. mája.

Foto: Tomáš Slovinský – meteorický roj Lyridy z roku 2020 – fotografované z Muránskej planiny – Salaš Zbojská

V ideálnych podmienkach môžu pozorovatelia vidieť až okolo 50 meteorov za hodinu, hoci v severnej pologuli býva ich počet zvyčajne nižší. Meteory z tohto roja sú veľmi rýchle a často zanechávajú za sebou výrazné svetelné stopy. Na oblohe sa môžu objavovať najmä v skorých ranných hodinách, krátko pred východom Slnka.

Najlepšie podmienky sú mimo miest

Meteorické roje je možné pozorovať aj voľným okom bez ďalekohľadu či špeciálneho vybavenia. Najdôležitejšie je nájsť miesto mimo miest a silného svetelného znečistenia. Pozorovanie býva najlepšie po polnoci a pred svitaním. Odborníci odporúčajú dopriať očiam približne 20 až 30 minút, aby sa prispôsobili tme. Meteory sa môžu objaviť kdekoľvek na oblohe, preto je vhodné sledovať čo najväčšiu časť nočnej oblohy.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac