Poplach u našich susedov: Vzlietnuť museli vojenské lietadlá NATO. Krajina sa obávala ruskej hrozby

Poľské a spojenecké vojenské lietadlá boli v sobotu v skorých ranných hodinách nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru Poľska po tom, čo ruské lietadlá s dlhým doletom podnikli útoky na území Ukrajiny, uviedlo Operačné velenie poľských ozbrojených síl (DORSZ). TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
O niekoľko hodín neskôr DORSZ informovalo o ukončení leteckej operácie a dodalo, že nebolo zaznamenané žiadne narušenie poľského vzdušného priestoru. Velenie poľských ozbrojených síl sa poďakovalo spojencom NATO za podporu vrátane vzdušných síl Španielska a Nemecka i holandských ozbrojených síl za podporu ich systémami protivzdušnej obrany.
Ruské dronové a raketové útoky v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev pripravili o život najmenej štyroch ľudí, kým vyše 15 ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedla v sobotu Ukrajina.
