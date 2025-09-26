Nabudúce už nemusíme mať také šťastie: V blízkosti jadrovej elektrárne vybuchol dron, Ukrajina čelí výpadkom elektriny

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Drony lietali nebezpečne blízko elektrárne, čím ohrozujú jadrovú bezpečnosť.

Ruské útoky vo štvrtok dočasne prerušili dodávky elektrickej energie najmenej 70 000 spotrebiteľom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedli tamojší úradníci.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tiež informovala, že v noci na piatok vybuchol v asi 800-metrovej blízkosti Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne dron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj ostro varoval ruských predstaviteľov: Ukončite vojnu, alebo si hľadajte bombové úkryty
2.
Dánsko hlási ďalší incident s dronmi: Letisko v Aalborgu zastavilo prevádzku už druhú noc po sebe, zrušili aj lety
3.
Ruské vojenské lietadlá sa nebezpečne priblížili k Lotyšsku: NATO okamžite vyslalo do vzduchu maďarské gripeny
Zobraziť všetky články (1268)

Podľa regionálneho prevádzkovateľa distribúcie elektriny v Černihivskej oblasti práce na obnovení dodávok energie prebiehajú. V noci na piatok ruské jednotky zaútočili aj na energetické zariadenie aj v meste Vinnycia, čím narušili dodávky elektrickej energie do niektorých častí mesta a spôsobili požiare.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu varuje

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v stredu neskoro večer a vo štvrtok ráno bolo v monitorovacej zóne Juhoukrajinskej elektrárne spozorovaných 22 dronov. Niektoré z nich leteli v blízkosti až 500 metrov. Podľa agentúry však žiadne obete hlásené neboli.

Drony opäť lietajú príliš blízko jadrových elektrární, čím ohrozujú jadrovú bezpečnosť,“ uviedol Grossi. „Našťastie, včerajší incident nespôsobil žiadne škody na samotnej jadrovej elektrárni. Nabudúce už nemusíme mať také šťastie,“ dodal riaditeľ.

Miesto dopadu dronu Grossi sám navštívil a potvrdil, že ide o kráter s rozlohou asi štyri štvorcové metre. Okolité budovy boli v dôsledku dopadu čiastočne poškodené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rumunsko pritvrdzuje proti dronom: Armáda ich bude môcť zostreliť aj bez súhlasu ministra

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac