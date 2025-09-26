Rumunsko pritvrdzuje proti dronom: Armáda ich bude môcť zostreliť aj bez súhlasu ministra

Ilustračná foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Rumunsko bude môct zostreliť drony rýchlejšie, rozhodnutie prichádza po viacerých incidentoch v Európe.

Rumunská armáda bude môcť podľa vlastného uváženia zostreliť drony alebo neautorizované vojenské lietadlá, ktoré narušia vzdušný priestor Rumunska. Doteraz to mohla spraviť iba so súhlasom ministra obrany, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Rumunská Najvyššia rada národnej obrany vo štvrtok rozhodla, že vojsko bude môcť zostreliť lietadlá nachádzajúce sa bez povolenia vo vzdušnom priestore krajiny po rozhodnutí armádneho veliteľa podľa okolností situácie. Rade predsedá rumunský prezident a jej súčasťou je premiér, minister obrany, veliteľ armády a šéfovia spravodajských služieb.

Drony zatiaľ zostrelené neboli

Agentúra DPA pripomína, že Rumunsko oproti Poľsku napriek opakovaným incidentom nezostrelilo nad svojim územím zatiaľ ani jeden neautorizovaný dron. Najnovší krok prichádza po tom, čo rumunský parlament v júli schválil návrh zákona, podľa ktorého môže armáda zostreliť drony nad svojim územím aj v čase mieru bez formálneho vyhlásenia vojny.

Rozhodnutie Najvyššej rady národnej obrany poskytuje tejto legislatíve chýbajúce právomoci. V prípade, ak naruší vzdušný priestor pilotované lietadlo, armáda musí jeho posádku najprv varovať. Nariadenie sa týka len armádnych lietadiel, pri civilných ostáva táto právomoc naďalej u ministra obrany.

Od začiatku vojny na Ukrajine ruské drony opakovane vleteli do rumunského vzdušného priestoru alebo havarovali na rumunskom území, najmä v delte Dunaja neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské stíhačky F-16 a nemecké stíhačky Eurofighter 13. septembra monitorovali ruský dron, ktorý nad Rumunskom strávil približne 50 minút.

