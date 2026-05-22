Pribudnú stovky pracovných miest: Volvo rozbieha výrobu pri Košiciach, angličtina pri nábore nie je podmienkou

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Závod vo Valalikoch v súčasnosti realizuje funkčné testovanie svojich kľúčových prevádzok.

Výstavba nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete tohto roka sa začne testovacia výroba, plné spustenie výroby je plánované v roku 2027. Závod má v súčasnosti už viac ako 600 zamestnancov, v priebehu júna nastúpi ďalších 70 a do konca roka plánuje prijať ďalších 700 ľudí.

Informoval o tom v piatok riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Košice Marc Gombeer. „Všetky stanovené termíny sú dodržané. Po lete tohto roka plynule prejdeme do fázy testovacej výroby. Tento krok nás dokonale pripraví na plánovaný nábeh ostrej produkcie v roku 2027, čím naplníme náš pôvodný záväzok,“ uviedol. Predstaviteľ spoločnosti potvrdil, že všetky prípravné a stavebné fázy idú presne podľa plánu.

Angličtina nie je podmienkou

Závod vo Valalikoch v súčasnosti realizuje funkčné testovanie svojich kľúčových prevádzok. V rámci funkčných testov lisovne, karosárne a megacastingu už bolo vyrobených a do Švédska odoslaných viac ako 100 kompletných karosérií. Až 36 % objemu dielov na každé vozidlo bude pochádzať od dodávateľov so sídlom na Slovensku.

Foto: TASR/František Iván

Ako informovala spoločnosť, v rámci náboru pre pozíciu operátora výroby nie je podmienkou angličtina, školenia prebiehajú v slovenčine. Slováci aktuálne tvoria 95 % prijatých technikov a operátorov. Zároveň už plne funguje nové vlastné tréningové centrum priamo v závode.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celé týždne trpel bez jedla a vody: Polícia rieši kruté týranie psa v okrese Malacky,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac