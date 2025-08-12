Na východe otvorila novú pobočku, zmenila názov a nevylučuje expanziu do ďalších miest. Známa sieť kín zažila úspešný rok

Ešte v januári tohto roka sme vás informovali o tom, že prevádzkovateľ viacerých slovenských kín Ster Century Cinemas po dvanástich rokoch prešiel výraznou zmenou. Tá sa týkala predovšetkým vizuálnej identity, názvu (nové meno značky – Sterio, pozn. red.) a marketingových aktivít spoločnosti. S odstupom času sa rebranding zrejme osvedčil.
Kiná pod značkou Sterio prevádzkuje eseročka Ster Century Cinemas, ktorá aj vlani tržbami rástla. Dialo sa tak súbežne so zmenou celej siete, ktorá sa prejavila novou vizuálnou identitou, ako aj dovtedy nerealizovanými marketingovými aktivitami.
Sterio sa aktuálne nachádza v Žiline, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. Práve v srdci Šariša sa značka premiérovo objavila iba nedávno, keď prebrala zázemie po inej sieti kín.
Tržby nad tromi miliónmi eur
Keď sme načrtli pozitívne hospodársky výsledky, za zmienku určite stoja rekordné tržby. V horizonte posledných rokov ide o jednoznačne najlepšie obdobie – kiná Sterio vlani utŕžili viac ako 3 milióny eur a dokázali vykázať zisk 273-tisíc eur. To je oproti predminulému roku síce pokles o približne 30 %, no do úvahy treba brať spomínaný rebranding a investície s ním spojené.
Vlaňajšok pozitívne hodnotí aj samotné vedenie siete Sterio. „Napriek slabšej prvej polovici sa situácia v druhej polovici roka otočila a výsledok nakoniec prekonal naše očakávania. Tie boli vzhľadom na celkovú situáciu nastavené opatrne, takže sme s koncovými číslami spokojní,“ uviedol pre interez zástupca firmy René Rychvalský.
Ako dodal, zmeny v značke a marketingovom tíme boli významnou udalosťou, ktorá pomohla spoločnosti lepšie sa adaptovať na dynamickom trhu. Zároveň sa povedomie zvyšovalo aj prostredníctvom ďalších eventov a špeciálnych akcií.
Divákov je tento rok menej
Podľa dostupných informácií sa zdá, že azda ešte väčšou výzvou bude pre Sterio súčasný rok. Dôvodom je zmena termínov pri viacerých väčších tituloch či nižšej návštevnosti kedysi obľúbených žánrov. Na druhej strane, stále silná a žiadaná je slovenská tvorba.
„Tento rok je z viacerých dôvodov náročnejší. Viaceré sľubované filmové tituly boli odložené a komiksové filmy už nemajú takú silu, ako kedysi. Napriek tomu veríme, že ak je titul kvalitný, diváci si cestu do kina vždy nájdu – streaming to zatiaľ nenahrádza. Pozitívne vnímame, že významný podiel na návštevnosti majú aktuálne slovenské filmy,“ upresnil Rychvalský.
Ako sme ďalej zistili, Sterio je spokojné s výkonom pôvodných štyroch pobočiek. Pri Prešove nie je konštatovanie kvôli stále pomerne čerstvej akvizícii objektívne možné. S ohľadom na celkový rok 2025 a tržby však nové kino dozaista zahrá svoju rolu. Spoločnosť nám zároveň potvrdila, že expanzia do ďalších lokalít môže byť na programe dňa.
„Rozširovanie zostáva súčasťou našej stratégie. Momentálne sa aktívne obzeráme po nových príležitostiach, ktoré by nám umožnili priniesť naše služby a filmové zážitky aj do ďalších regiónov Slovenska,“ uzavrel Rychvalský.
