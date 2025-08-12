Na východe otvorila novú pobočku, zmenila názov a nevylučuje expanziu do ďalších miest. Známa sieť kín zažila úspešný rok

Foto: OC Madaras (Spišská Nová Ves)

Jakub Baláž
Slovenská sieť kín prešla vlani dôležitou zmenou a konštatuje úspešný rok. Otvoriť stihla aj novú prevádzku v metropole Šariša.

Ešte v januári tohto roka sme vás informovali o tom, že prevádzkovateľ viacerých slovenských kín Ster Century Cinemas po dvanástich rokoch prešiel výraznou zmenou. Tá sa týkala predovšetkým vizuálnej identity, názvu (nové meno značky – Sterio, pozn. red.) a marketingových aktivít spoločnosti. S odstupom času sa rebranding zrejme osvedčil.

Kiná pod značkou Sterio prevádzkuje eseročka Ster Century Cinemas, ktorá aj vlani tržbami rástla. Dialo sa tak súbežne so zmenou celej siete, ktorá sa prejavila novou vizuálnou identitou, ako aj dovtedy nerealizovanými marketingovými aktivitami.

Sterio sa aktuálne nachádza v Žiline, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. Práve v srdci Šariša sa značka premiérovo objavila iba nedávno, keď prebrala zázemie po inej sieti kín.

Tržby nad tromi miliónmi eur

Keď sme načrtli pozitívne hospodársky výsledky, za zmienku určite stoja rekordné tržby. V horizonte posledných rokov ide o jednoznačne najlepšie obdobie – kiná Sterio vlani utŕžili viac ako 3 milióny eur a dokázali vykázať zisk 273-tisíc eur. To je oproti predminulému roku síce pokles o približne 30 %, no do úvahy treba brať spomínaný rebranding a investície s ním spojené.

Vlaňajšok pozitívne hodnotí aj samotné vedenie siete Sterio. „Napriek slabšej prvej polovici sa situácia v druhej polovici roka otočila a výsledok nakoniec prekonal naše očakávania. Tie boli vzhľadom na celkovú situáciu nastavené opatrne, takže sme s koncovými číslami spokojní,“ uviedol pre interez zástupca firmy René Rychvalský.

Ako dodal, zmeny v značke a marketingovom tíme boli významnou udalosťou, ktorá pomohla spoločnosti lepšie sa adaptovať na dynamickom trhu. Zároveň sa povedomie zvyšovalo aj prostredníctvom ďalších eventov a špeciálnych akcií.

Divákov je tento rok menej

Podľa dostupných informácií sa zdá, že azda ešte väčšou výzvou bude pre Sterio súčasný rok. Dôvodom je zmena termínov pri viacerých väčších tituloch či nižšej návštevnosti kedysi obľúbených žánrov. Na druhej strane, stále silná a žiadaná je slovenská tvorba.

Tento rok je z viacerých dôvodov náročnejší. Viaceré sľubované filmové tituly boli odložené a komiksové filmy už nemajú takú silu, ako kedysi. Napriek tomu veríme, že ak je titul kvalitný, diváci si cestu do kina vždy nájdu – streaming to zatiaľ nenahrádza. Pozitívne vnímame, že významný podiel na návštevnosti majú aktuálne slovenské filmy,“ upresnil Rychvalský.

Ako sme ďalej zistili, Sterio je spokojné s výkonom pôvodných štyroch pobočiek. Pri Prešove nie je konštatovanie kvôli stále pomerne čerstvej akvizícii objektívne možné. S ohľadom na celkový rok 2025 a tržby však nové kino dozaista zahrá svoju rolu. Spoločnosť nám zároveň potvrdila, že expanzia do ďalších lokalít môže byť na programe dňa.

Rozširovanie zostáva súčasťou našej stratégie. Momentálne sa aktívne obzeráme po nových príležitostiach, ktoré by nám umožnili priniesť naše služby a filmové zážitky aj do ďalších regiónov Slovenska,“ uzavrel Rychvalský.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy reťazec o pár dní otvorí obrovskú predajňu. Ľudí láka na burger za euro či…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac