Známu sieť kín už na Slovensku pod týmto názvom nenájdete, prešla výraznou zmenou. Plánuje sa rozširovať aj do ďalších miest

Ak sa na Slovensku bavíme o najvýraznejších hráčoch v prevádzkovaní kín, jednoznačne musíme spomenúť CINEMAX, ktorý je jasným tuzemským lídrom. Okrem neho však na trhu sú aj iné siete ako Cinema City, ktorá má pevnú pozíciu v rámci hlavného mesta, respektíve Sterio Kino, ktoré teraz prichádza so zásadným krokom.

Značka Sterio Kino nie ja na Slovensku žiadnym nováčikom, približne 12 rokov totiž pôsobila pod názvom Ster Century Cinemas. Ako si mohli pozorní návštevníci všimnúť, po dlhej dobe sa kompetentní odhodlali k takzvanému rebrandingu, z ktorého vzišiel koncept „s tyrkysovou chobotnicou“.

Sieť kín je momentálne rozšírená v štyroch mestách, konkrétne ide o Žilinu, Prievidzu, Spišskú Novú Ves a Košice. Kým v Žiline a v Košiciach o divákov bojuje s trhovým lídrom, v Prievidzi a Spišskej Novej Vsi je prakticky jediným relevantným hráčom. Nový koncept by teda mohol znamenať aj novú etapu vo fungovaní spoločnosti a zároveň zmeniť to, čo až tak dobre doteraz nefungovalo. Ako zástupcovia Sterio Kino priznali, k rebrandingu sa odhodlali aj so zreteľom na fakt, že ich veľa ľudí nepoznalo.

„Hlavným dôvodom úpravy názvu a celkového rebrandingu je skutočnosť, že sme na pôvodnom názve fungovali už 12 rokov. Počas tohto obdobia sme zistili, že náš brand, názov a logo nie sú verejnosti dostatočne známe, a to ani v mestách, kde prevádzkujeme kiná,“ uviedol pre interez René Rychvalský. S výberom novej podoby im pomáhala marketingová agentúra a podľa Rychvalského by ich mala odlíšiť od konkurencie.

Ako ďalej zástupca Sterio Kino povedal, ohlasy zatiaľ vnímajú pozitívne a ich reklamná kampaň sa stala predmetom rôznych diskusií na sociálnych sieťach.

Rozširovanie je v pláne

Slovenským trhovým lídrom v počte otvorených kín je Cinemax. Ten ich má podľa dostupných informácií v prevádzke 14 a sú rozložené naprieč celým Slovenskom. Cinema City zase prevádzkuje tri bratislavské kiná v nákupných centrách Eurovea, Vivo! a Aupark. Veľa domácich regiónov však stále funguje iba s lokálnymi prevádzkovateľmi a tak sa tu potenciálne otvára priestor na expanziu. Preto nás zaujímalo, aké plány v tomto smere má Sterio Kino.

„Plánujeme sa rozširovať. Zatiaľ nemôžeme prezradiť detaily, ale môžeme potvrdiť, že na Slovensku vidíme značný potenciál pre ďalší rozvoj našich kín,“ potvrdil nám Rychvalský.

Spoločnosti sa v súčasnosti darí, svedčia o tom aj hospodárske výsledky na portáli Finstat. Niekdajšie Ster Century Cinemas dokázali prekonať krízové covidové roky a spolu s tržbami im narástol aj zisk. V roku 2023 atakovali hranicu troch miliónov eur, pričom vykázali zisk necelých 400-tisíc eur.