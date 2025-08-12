Známy reťazec o pár dní otvorí obrovskú predajňu. Ľudí láka na burger za euro či nákup zadarmo, variť bude aj Martin Novák

Ilustračná foto: L.Kenzel, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons/TV Markíza (Press)

Rozrastajúci sa predajca pripravuje otvorenie svojho nového obchodného domu. V súvislosti s touto udalosťou láka na veľkolepý sprievodný program.

V segmente nábytkárskych reťazcov má na Slovensku veľké plány rakúsky XXXLutz. Ten na náš trh vstúpil akvizíciou obchodných domov Kika, pričom už v januári sa hovorilo o tom, že skupina odkúpila aj spoločnosť Porta, ktorá u nás prevádzkuje pobočky Asko nábytok. Silnejšiu tuzemskú pozíciu by mala pomôcť upevniť tiež nová vlastná predajňa v Nitre.

Rakúšania mali donedávna na Slovensku päť obchodných domov – v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Poprade a Košiciach. Ako sme vás začiatkom júla informovali, v meste pod Zoborom mala skupina XLSK Nábytok predajňu v shoppingu Centro, ktorú sa rozhodli uzatvoriť. Dôvodom bola výstavba úplne novej nitrianskej pobočky. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti im prenajaté priestory nedovoľovali naplno rozvíjať ich víziu a plány.

Spoločnosti XLSK Nábytok s. r. o. sa v uplynulých dvoch rokoch na Slovensku darilo. Podľa hospodárskych výsledkov sa tržby už druhý rok po sebe dostali vysoko nad hranicu 100 miliónov eur. Firma taktiež počítala takmer identický zisk – predvlani to bolo 950-tisíc eur, vlani 941-tisíc eur.

Projekt vyrastá v lokalite Na Pasienkoch, pri Priemyselnom parku Sever, v susedstve ďalšieho veľkého predajcu – Hornbach. Obchodný dom v Nitre bude mať dve podlažia a veľkorysú rozlohu presahujúcu 8 000 metrov štvorcových. Na prízemí a prvom podlaží budú priestory určené na nákup, druhé poschodie obsadia skladové priestory.

Otvorenie už o pár dní

Ako sa zdá, v týchto dňoch už prebiehajú iba finalizačné práce a predajňa bude čoskoro pripravená na privítanie prvých zákazníkov. Informuje o tom aj samotná spoločnosť na svojom webe, kde už prezradila konkrétny termín otvárania. Stane sa tak vo štvrtok 21. augusta a chýbať nebude ani bohatý sprievodný program.

Ilustračná foto: Mocsai Katalin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

O tom, že XXXLutz plánuje veľkolepé otvorenie, svedčí aj fakt, že nepôjde o štandardný jednodňový formát. Atrakcie, súťaže či prítomnosť zaujímavých hostí sú rozdelené hneď do štyroch dní. Podľa dostupných informácií dostanú prví zákazníci šancu získať nákup nad 50 eur zadarmo, ale hrať sa bude tiež o poukazy v celkovej hodnote 7 000 eur a v rámci promo akcie ponúkne predajca nábytku aj ďalšie zľavy.

Okrem toho Rakúšania lákajú na burger za euro (pri nákupe nad 50 eur v predajni) a prítomnosť populárneho televízneho šéfkuchára Martina Nováka, ktorý bude variť počas viacerých dní vo vyhradených časových intervaloch. Bodku za programom dajú atrakcie pre deti.

