Na súdoch po celom Slovensku dnes bola nahlásená bombová hrozba: Budovy evakuovali

Na súdoch po celom Slovensku bola vo štvrtok nahlásená bombová hrozba. Budovy súdov evakuovali. Doposiaľ sa však nikde bombová hrozba nepotvrdila. Niektoré budovy súdov ešte prehľadávajú, v niektorých sa už opätovne pojednáva. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.
Uviedla, že bombovú hrozbu nahlásili napríklad na súdoch v Banskej Bystrici, Ružomberku či Nitre. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy.
„Po páchateľovi, ktorý oznámil takúto správu, hoci vedel, že je nepravdivá, a svojím konaním tak spôsobil vážne znepokojenie obyvateľstva, polícia pátra,“ priblížila pre TASR hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Illésová.
Nahlásiť chybu v článku