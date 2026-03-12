Nové informácie o hrozbe na škole: Polícia začala trestné stíhanie po výhražnom emaile vo Zvolene

V súvislosti so štvrtkovou emailovou hrozbou, ktorú dostala základná škola vo Zvolene, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy a trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Polícia situáciu naďalej monitoruje. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
„Policajti v súčasnosti vykonávajú všetky potrebné úkony smerujúce k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa tohto konania dopustila,“ priblížila Žabková. Vyhrážku emailom dostala vo štvrtok ráno základná škola na zvolenskom sídlisku Západ, polícia následne prijala bezpečnostné opatrenia na viacerých školách v rámci mesta.
Vyhrážka sa týkala konkrétnej skupiny detí
„Z dôvodu ochrany prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné konkretizovať prijaté opatrenia, keďže by to mohlo negatívne ovplyvniť objasňovanie prípadu,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa s tým, že obsahom emailu bola informácia týkajúca sa konkrétnej skupiny detí.
Zvolenská samospráva incident na základnej škole, ktorú navštevuje vyše 800 detí, odsúdila. Situácia mala podľa mesta veľký vplyv na duševnú pohodu žiakov, rodičov i pedagógov. Škola podľa radnice po prijatí výhražného emailu postupovala okamžite v zmysle prijatého krízového plánu.
Hrozba zasiahla školu s viac ako 800 deťmi
