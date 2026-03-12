Nové informácie o hrozbe na škole: Polícia začala trestné stíhanie po výhražnom emaile vo Zvolene

Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Emailová hrozba vyvolala obavy na škole vo Zvolene.

V súvislosti so štvrtkovou emailovou hrozbou, ktorú dostala základná škola vo Zvolene, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy a trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Polícia situáciu naďalej monitoruje. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

„Policajti v súčasnosti vykonávajú všetky potrebné úkony smerujúce k zisteniu totožnosti osoby, ktorá sa tohto konania dopustila,“ priblížila Žabková. Vyhrážku emailom dostala vo štvrtok ráno základná škola na zvolenskom sídlisku Západ, polícia následne prijala bezpečnostné opatrenia na viacerých školách v rámci mesta.

Vyhrážka sa týkala konkrétnej skupiny detí

„Z dôvodu ochrany prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné konkretizovať prijaté opatrenia, keďže by to mohlo negatívne ovplyvniť objasňovanie prípadu,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa s tým, že obsahom emailu bola informácia týkajúca sa konkrétnej skupiny detí.

Zvolenská samospráva incident na základnej škole, ktorú navštevuje vyše 800 detí, odsúdila. Situácia mala podľa mesta veľký vplyv na duševnú pohodu žiakov, rodičov i pedagógov. Škola podľa radnice po prijatí výhražného emailu postupovala okamžite v zmysle prijatého krízového plánu.

Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

Hrozba zasiahla školu s viac ako 800 deťmi

Mesto Zvolen odsúdilo udalosť na základnej škole (ZŠ), ktorá vo štvrtok ráno dostala e-mailovú hrozbu. Vyhrážka prišla na ZŠ na zvolenskom sídlisku Západ, ktorú navštevuje vyše 800 detí. Pre médiá to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.

„Odsudzujeme takéto správanie, ktoré je v slušnej spoločnosti neakceptovateľné, zvlášť, ak je v priestoroch, ako je škola plná detí. Do tejto školy chodí viac ako 800 detí a táto situácia mala veľký vplyv na ich duševnú pohodu aj na duševnú pohodu rodičov a pedagógov,“ uviedla Pšenáková s tým, že škola po prijatí e-mailovej správy okamžite postupovala v zmysle prijatého krízového plánu.

