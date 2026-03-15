Na sociálnych sieťach kolujú teórie, že zomrel. Netanjahu konšpirácie vysmieva vo videu z kaviarne

Jakub Baláž
TASR
Vo videu si usmievajúci sa premiér objednáva kávu pri pulte cukrárne neďaleko Jeruzalema.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zverejnil v nedeľu na svojom účte na platforme X video, v ktorom zosmiešňuje konšpiračné teórie o svojej smrti kolujúce na sociálnych sieťach. Informovala o tom agentúra AFP.

Vo videu si usmievajúci sa premiér objednáva kávu pri pulte cukrárne neďaleko Jeruzalema, keď mu muž za kamerou povie: „Na sociálnych sieťach hovoria, že ste mŕtvy“. Netanjahu s pohárom v ruke, použijúc hebrejskú frázu vyjadrujúcu silnú náklonnosť alebo túžbu po niečom, odpovedá: „Zomrel by som za kávu, rovnako ako by som zomrel za svoj ľud“.

Potom sa Netanjahu spýtal „Chcete spočítať moje prsty?“ a postupne ukázal na kameru obe svoje ruky. Narážal tým na špekulácie, že jeho najnovší televízny prejav vygenerovala umelá inteligencia, pretože niektorým sa zdalo, že má na jednej ruke šesť prstov.

Netanjahu na konci videa v súvislosti izraelsko-americkými útokmi na Irán a ostreľovanie Izraela militantmi z Hizballáhu z územia Libanonu vyzval Izraelčanov, aby zostali ostražití a rešpektovali pokyny civilnej ochrany.

Urobíme všetko pre to, aby sme vám čo najskôr uľahčili život. Robíme veci, ktoré nemôžem podrobne rozoberať; aj teraz pokračujeme v útokoch na Irán a Hizballáh v Libanone,“ dodal izraelský premiér.

