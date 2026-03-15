Chystá sa veľký politický prestup: Taraba si vybral stranu, Fico mu vraj žiadnu ponuku nedal

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je pripravený podať si v pondelok (16. 3.) prihlášku do Slovenskej národnej strany. Zároveň nevie o žiadnej ponuke vstupu do Smeru-SD. Nerozprával sa o tom ani s premiérom a predsedom strany Robertom Ficom. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Taraba ani ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nedostali pozvánku na sobotný (14. 3.) snem SNS. „Hlásim sa k SNS. Som jej nominantom vo vláde. Otázka je, či Slovenská národná strana vidí priestor, aby sme boli jej členovia,“ poznamenal.
Šimkovičová áno, Huliak nie
Taraba je podľa vlastných slov pripravený vstúpiť k národniarom. Zároveň dodal, že sa mu dobre spolupracuje so Šimkovičovou, je mu politicky a vo vláde blízka. Spoluprácu si nevie predstaviť s ministrom športu Rudolfom Huliakom (nezávislý).
Zároveň poukázal na to, že SNS ako vládna strana by mala komunikovať aj iné témy ako kritizovať Fica. „Myslím si, že hrať opozíciu v koalícii nie je vždy agenda, ktorá ľudí v čase, keď má vláda vykazovať súdržnosť, zaujíma,“ poznamenal minister.
