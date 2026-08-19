Odvolaný ukrajinský minister žiada voľby aj počas vojny: Je to zložité, ale nie nemožné

Volodimyr Zelenskyj a Mychajlo Fedorov

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny.

Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vyzval v utorok na to, aby sa v krajine napriek vojne s Ruskom konali voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

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Na Ukrajine po ruskej invázii z februára 2022 vyhlásili stanné právo a legislatíva zakazuje konanie volieb v čase vojny. „Demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska,“ vyhlásil Fedorov vo videu zverejnenom na platforme Youtube. „Musíme nájsť legálny, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý Ukrajine umožní obnoviť svoj demokratický proces aj v podmienkach dlhej vojny.“

Strach zo zmeny

Exminister tvrdí, že jeho krajina je vystavená „systémovej kríze vládnutia“, pri ktorej „starý systém žije podľa vlastných pravidiel, chráni sa a bojí sa zmeny“. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny.

Fedorov priznal prekážky pre voľby počas vojny, napríklad ako zaistiť možnosť hlasovania pre vojakov, ľudí žijúcich blízkom frontovej línie či milióny Ukrajincov v zahraničí. „Je to zložité… ale zložitosť neznamená nemožnosť,“ zdôraznil.

Protest proti odvolaniu Fedorova
Foto: SITA/AP

Fedorov (35) bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania z funkcie ministra obrany v polovici júla. Na poste skončil len po šiestich mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Olexandrom Syrským.

Odvolanie Fedorova vyvolalo pokračujúce protesty, čo zvýšilo tlak na Zelenského a viedlo aj k odvolaniu Syrského. Exminister nedávno vyhlásil, že k jeho odvolaniu zrejme prispela reforma procesov obstarávania v rezorte, ktorý má na starosti nákupy vojenskej techniky za miliardy dolárov.

Fedorov v utorkovom videu nijako nenaznačil svoje politické plány, hoci predtým opakovane odmietol Zelenského ponuky na iné posty s tým, že do vlády by sa vrátil jedine ako minister obrany. Prezidentská kancelária sa zatiaľ k jeho vyhláseniu nevyjadrila.

Našiel náhradu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už medzitým našiel za Fedorova náhradu a v utorok predložil parlamentu nominácie na kľúčové posty ministrov obrany a zahraničných vecí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský portál Ukrajinska pravda.

Na post ministra obrany navrhol Jevhenija Chmaru, ktorý doteraz pôsobil ako poverený šéf tohto rezortu po júlovom odvolaní Mychajla Fedorova. Do funkcie ministra zahraničných vecí nominoval Andrija Sybihu, ktorý v nej pôsobí od septembra 2024. Po rekonštrukcii vlády bol Sybiha ponechaný v úrade, avšak len v pozícii dočasne povereného ministra. Zelenskyj ho teraz oficiálne nominoval, aby sa opäť ujal tejto funkcie po schválení parlamentom.

Nový minister Jevhenij Chmara
Jevhenij Chmara. Foto: SITA/AP

Podľa viacerých zákonodarcov boli nominácie doručené Verchovnej rade (parlamentu) a príslušné parlamentné výbory sa nimi majú zaoberať pred hlasovaním naplánovaným na stredu 19. augusta. Ešte v utorok sa obaja kandidáti stretnú s jednotlivými poslaneckými klubmi.

Rusko medzitým útočí

Dronový útok v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ruskom okupovanom území Ukrajiny v utorok pripravil o život jedného človeka a najmenej 15 ďalších utrpelo zranenia. Informovala o tom vo Viedni Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorú citovala agentúra DPA.

Všetci zranení a obeť boli podľa vedenia elektrárne jej zamestnancami alebo pracovníkmi subdodávateľských firiem. Riaditeľ ZAES označil útok za „najhoršiu udalosť, akú kedy elektráreň zažila“.

MAAE vo svojom vyhlásení spresnila, že dron v utorok ráno explodoval na autobusovej zastávke, ktorú zamestnanci ZAES využívajú pri ceste do práce alebo pri návrate z nej. Agentúra dodala, že výbuch nespôsobil žiadne škody, ktoré by ohrozili bezpečnosť jadrovej elektrárne.

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