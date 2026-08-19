Povedali nám extrémne horúčavy svoje zbohom? Takéto bude na Slovensku počasie v najbližších dňoch

Búrka nad mestom

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Žiadne výraznejšie horúčavy odborníci do konca augusta neočakávajú.

Pomaly sa blížime ku koncu extrémne horúceho leta, a hoci sa počas posledných dní na Slovensku výraznejšie ochladilo, mnohých určite zaujíma, či sa ešte vrátia horúčavy. Minimálne do konca augusta však žiadne extrémy nečakajte, hoci tridsiatka padne na viacerých miestach.

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Dnes bude na Slovensku polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. Popoludní od juhozápadu postupné ubúdanie oblačnosti. Ojedinele, v Žilinskom kraji len miestami, sa vyskytnú aj prehánky alebo dážď. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Zajtra bude teplo

Najvyššia denná teplota bude 20 až 25 stupňov Celzia, na západe a juhu územia zväčša 25 až 30 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 15 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h). Spadne do 3 milimetrov zrážok.

V priebehu zajtrajška by malo byť teplo a najmä na západe krajiny sa očakáva prekonanie hranice 30 stupňov Celzia. „Teploty na našom území prekonajú tropickú hranicu +30 °C a v najteplejších regiónoch sa môžu dostať až na +33 °C,“ píše iMeteo. Portál však vo štvrtok večer očakáva zmenu počasia a silné búrky.

Predpoveď počasia na štvrtok
Predpoveď počasia na štvrtok (20. augusta). Foto: SHMÚ (reprofoto)

Zajtra večer totiž príde studený front. „Tento front bude pomerne nevypočítateľný vo svojom ďalšom vývoji. Jeho pohyb bude veľmi pomalý, jeho poloha sa bude meniť a na jednotlivých vlnách tohto studeného frontu budú vznikať pomerne silné búrky,“ dodáva portál.

Ak sa pozrieme na aktuálnu predpoveď do konca augusta, žiadne výrazné horúčavy odborníci neočakávajú. Teplota by mala prekonať hranicu 30 stupňov Celzia ešte aj počas víkendu a na začiatku budúceho týždňa, no následne príde ďalšie výrazné ochladenie a na konci augusta sa budú teploty skôr pohybovať okolo dvadsiatky než tridsiatky. Vlna bláznivých horúčav však môže prísť ešte aj v septembri a uvidíme, čo si pre nás leto ešte tento rok nachystalo.

Na Slovensku konečne prší

Počas pondelkového (17. 8.) večera a noci na utorok prechádzal cez Slovensko studený front. Po dlhom období tak meteorológovia zaznamenali plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä v povodiach na severe a východe, kde sa namerané úhrny pohybovali v intervale zväčša od 5 do 20 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Na severozápade, najmä na Kysuciach, Orave a v Strážovských vrchoch, boli úhrny zrážok ojedinele aj vyššie, s maximom do 50 milimetrov vo Valaskej Belej. „Počas večera a prvej polovice noci sa vyskytovali na čele frontu aj lokálne búrky, prípadne búrkové línie, ktoré ojedinele priniesli aj prívalové zrážky a silnejšie poryvy vetra,“ spresnil SHMÚ.

Hoci pásmo zrážok prešlo celým územím, na nezanedbateľnej ploche namerané úhrny k utorkovému ránu nepresiahli päť milimetrov. Ide pritom najmä o južné časti povodí na západnom a strednom Slovensku, kde je deficit zrážok najvyšší. Podobné úhrny zrážok prevažovali aj v povodí Popradu. Vzhľadom na prevažujúci výrazný a dlhodobý deficit zrážok však situácia so suchom ostáva takmer na celom Slovensku nemenná.

„Na tokoch očakávame v najbližších hodinách naďalej ustálenosť vodných hladín pri nízkych vodných stavoch, niekde až na úrovni dlhodobých miním. Predpoveď počasia na ďalšie dni však sľubuje na rozdiel od predchádzajúcich týždňov premenlivejšie počasie s pravdepodobnosťou častejšieho výskytu zrážok,“ dodal SHMÚ.

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