Na Slovensku vyrastie nový obchodný dom, známy reťazec v meste otvorí svoju prvú predajňu. Ľudí privíta už v roku 2027

Sieť Merkury Market patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce spoločnosti vo svojom segmente. Poľský predajca je už dlhé roky stabilne etablovaný aj na Slovensku, pričom portfólio svojich obchodných domov sa chystá rozširovať aj naďalej.
Merkury Market zrejme netreba tuzemským spotrebiteľom bližšie predstavovať. Vo svojej ponuke má predovšetkým stavebné materiály a doplnky, výrobky na vybavenie interiéru, či produkty určené do záhrad. Jeho konkurenciou sú na Slovensku značky ako OBI či Hornbach.
Reťazec na náš trh vstúpil už v roku 2005, keď otvoril predajňu v Prešove. Po nej nasledovali Košice, Trenčín, Bratislava a Poprad. Už v prvých rokoch po expanzii bolo jasné, že značka Merkury Market sa trafila do vkusu a peňaženiek slovenských zákazníkov. Nebolo teda prekvapením, keď sa portfólio obchodných domov postupne rozšírilo naprieč celou krajinou a dnes má podľa informácií z oficiálneho webu spoločnosti otvorených 21 pobočiek.
Zaujímavosťou je, že okrem Bratislavy, kde Poliaci otvorili dva obchody, majú v každom meste iba jednu predajňu. Pri pohľade na mapu Slovenska je zrejmé, že doteraz opomínali iba jeden región, v ktorom dlhodobo absentujú – Gemer. Ako teraz vyplýva z projektu predloženého na enviroportáli, čoskoro by sa to malo zmeniť.
Nová predajňa už v roku 2027
Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodný dom s príslušnou infraštruktúrou a parkovaním vybuduje poľská sieť na výjazde z mesta Rožňava v katastrálnom území obce Brzotín. Areál by mal byť tvorený súborom stavebných objektov s celkovou plochou 12 698 metrov štvorcových.
„Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie obchodnej siete Merkury Market v okrese Rožňava s cieľom funkčného využitia riešeného územia, ako aj zlepšenia zásobovania obyvateľtva sortimentom spoločnosti Merkury Market pre bývanie, záhradu a domácnosť,“ uvádza sa v zámere.
Podľa zverejnených informácií však nebude jediným predajcom Merkury Market, nakoľko je okrem predajne v plánoch aj retail park s menšími obchodnými jednotkami. Predpokladaný termín začiatku výstavby je budúci rok, pričom s dokončením sa počíta už v roku 2027.
Poliakom sa u nás darí
Ako v minulosti uviedol portál Index, paradoxné je, že Merkury Market je značne populárnejší na Slovensku, než vo svojej domovskej krajine. Spoločnosť je u našich severných susedov prítomná hlavne v južnej časti krajiny.
To, že sa reťazcu u nás darí, potvrdzujú aj čísla jeho firiem. Na Slovensku pôsobí primárne pod eseročkou Merkury Shop, no na prenájom nehnuteľností a podobné aktivity využíva spoločnosť aj eseročku Merkury Market Slovakia. Hlavná firma vlani dokázala utŕžiť 237 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 3 %. Vykázaný zisk sa dostal na úroveň 12,4 milióna eur.
Nahlásiť chybu v článku