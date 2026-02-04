Slováci budú nakupovať v ďalšom novom obchodnom centre. Kaufland či Action tu doplnia ďalšie značky

Ilustračná fotografia retailového parku. Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Projekty obľúbených retailových parkov postupne pribúdajú. Ďalší by mal vyrásť vo frekventovanej rozvíjajúcej sa obchodnej zóne.

Maloobchodné prostredie na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, prechádza dynamickým vývojom. Ten súvisí predovšetkým so zmenami nákupného správania spotrebiteľov, ktorí čoraz viac preferujú moderné a efektívne riešenia. Mieru komfortu im v tomto smere poskytujú retailové parky, ktoré pod Tatrami pribúdajú ako huby po daždi.

Najnovšie sa na enviroportáli objavil projekt obchodného areálu v Šamoríne, ktorý bude zasadený do rozvíjajúcej sa lokality s priamym napojením na frekventovanú hlavnú cestu.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu: V roku 2026 chystá expanziu po celom Slovensku
2.
Slováci už nakupujú v novom obchodnom centre. Po Actione, Woolworthu či McDonalde sa otvoria aj ďalšie predajne
3.
Samoobslužné pokladnice už nebudú iba v supermarketoch. Pribudnúť by čoskoro mali v ďalšom známom reťazci
Zobraziť všetky články (275)

Hotový by mohol byť už budúci rok

Ako sa uvádza v predloženej dokumentácii, predmetom navrhovanej činnosti je výstavba obchodného areálu, ktorý zahŕňa novostavbu jednopodlažného, nepodpivničeného hlavného objektu pre obchod a služby a vybudovanie príslušných objektov dopravnej a technickej infraštruktúry.

Podľa dodatkových informácií bude v objekte osem nájomných jednotiek, ktoré budú určené na potreby obchodných prevádzok. Všetky budúce predajne budú mať samostatné vstupy – tento formát je typický pre retailové parky.

Mená konkrétnych značiek, ktoré do šamorínskej obchodnej zóny zavítajú, v tejto fáze ešte nie sú známe. Predkladateľ zámeru však predpokladá, že pôjde o kombináciu elektra, hračiek, drogérie a odevov. Približne takéto zloženie by zodpovedalo štandardom typických retailových parkov. Okrem toho sa často v takýchto nákupných zónach objavujú tiež potraviny, chovateľské potreby a obchodníci s diskontným zmiešaným tovarom.

Reprofoto: EIA

Šamorínsky obchodný areál rastie na parcelách pri Bratislavskej ulici, ktorá je mestským hlavným ťahom priamo napojeným na cestu R7 a Bratislavu. V jeho tesnom susedstve už funguje obchodný dom známeho nemeckého reťazca Kaufland, ako aj prevádzky spoločností dm drogeria, Sinsay či Action. Nový projekt tak doplní občiansku vybavenosť, rozšíri nákupné možnosti Šamorínčanov a tiež tranzitujúcich obyvateľov okolitých obcí.

Predpokladaný začiatok výstavby pripadol na september 2026 s plánovaným dokončením v marci 2027. Prvých zákazníkov by tak prevádzky mohli privítať už počas budúceho roka.

Päť retailových parkov chystá aj KLM

Retailový park v Šamoríne však nebude ani zďaleka jediný. Ako sme vás ešte v januári informovali, nové projekty vo veľkom pripravuje aj azda najaktívnejší developer v tomto segmente – KLM Real Estate.

Ten podľa dostupných informácií na Slovensku otvorí v tomto roku až päť nových shopping areálov. Konkrétne sa tak stane v nitrianskej časti Dolné Krškany, v Rimavskej Sobote, vo Svidníku, v južnej časti Žiliny a pokračovania sa dočká vo forme druhej etapy projekt v Chorvátskom Grobe.

V posledných dvoch rokoch prinieslo KLM retailové parky aj do Banskej Bystrice, Bytče, Šale, Piešťan, Senice či Žiliny. Domov v nich našli etablované reťazce, ale tiež noví obchodníci, ktorí vzali slovenský trh útokom a v tvrdom konkurenčnom prostredí sa uchádzajú o priazeň domácich spotrebiteľov.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenské obchodné centrá si podmaňuje nová značka. Moderné prevádzky pribudnú v ďalších lokalitách

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac