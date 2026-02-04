Slováci budú nakupovať v ďalšom novom obchodnom centre. Kaufland či Action tu doplnia ďalšie značky

Maloobchodné prostredie na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, prechádza dynamickým vývojom. Ten súvisí predovšetkým so zmenami nákupného správania spotrebiteľov, ktorí čoraz viac preferujú moderné a efektívne riešenia. Mieru komfortu im v tomto smere poskytujú retailové parky, ktoré pod Tatrami pribúdajú ako huby po daždi.
Najnovšie sa na enviroportáli objavil projekt obchodného areálu v Šamoríne, ktorý bude zasadený do rozvíjajúcej sa lokality s priamym napojením na frekventovanú hlavnú cestu.
Hotový by mohol byť už budúci rok
Ako sa uvádza v predloženej dokumentácii, predmetom navrhovanej činnosti je výstavba obchodného areálu, ktorý zahŕňa novostavbu jednopodlažného, nepodpivničeného hlavného objektu pre obchod a služby a vybudovanie príslušných objektov dopravnej a technickej infraštruktúry.
Podľa dodatkových informácií bude v objekte osem nájomných jednotiek, ktoré budú určené na potreby obchodných prevádzok. Všetky budúce predajne budú mať samostatné vstupy – tento formát je typický pre retailové parky.
Mená konkrétnych značiek, ktoré do šamorínskej obchodnej zóny zavítajú, v tejto fáze ešte nie sú známe. Predkladateľ zámeru však predpokladá, že pôjde o kombináciu elektra, hračiek, drogérie a odevov. Približne takéto zloženie by zodpovedalo štandardom typických retailových parkov. Okrem toho sa často v takýchto nákupných zónach objavujú tiež potraviny, chovateľské potreby a obchodníci s diskontným zmiešaným tovarom.
Šamorínsky obchodný areál rastie na parcelách pri Bratislavskej ulici, ktorá je mestským hlavným ťahom priamo napojeným na cestu R7 a Bratislavu. V jeho tesnom susedstve už funguje obchodný dom známeho nemeckého reťazca Kaufland, ako aj prevádzky spoločností dm drogeria, Sinsay či Action. Nový projekt tak doplní občiansku vybavenosť, rozšíri nákupné možnosti Šamorínčanov a tiež tranzitujúcich obyvateľov okolitých obcí.
Predpokladaný začiatok výstavby pripadol na september 2026 s plánovaným dokončením v marci 2027. Prvých zákazníkov by tak prevádzky mohli privítať už počas budúceho roka.
Päť retailových parkov chystá aj KLM
Retailový park v Šamoríne však nebude ani zďaleka jediný. Ako sme vás ešte v januári informovali, nové projekty vo veľkom pripravuje aj azda najaktívnejší developer v tomto segmente – KLM Real Estate.
Ten podľa dostupných informácií na Slovensku otvorí v tomto roku až päť nových shopping areálov. Konkrétne sa tak stane v nitrianskej časti Dolné Krškany, v Rimavskej Sobote, vo Svidníku, v južnej časti Žiliny a pokračovania sa dočká vo forme druhej etapy projekt v Chorvátskom Grobe.
V posledných dvoch rokoch prinieslo KLM retailové parky aj do Banskej Bystrice, Bytče, Šale, Piešťan, Senice či Žiliny. Domov v nich našli etablované reťazce, ale tiež noví obchodníci, ktorí vzali slovenský trh útokom a v tvrdom konkurenčnom prostredí sa uchádzajú o priazeň domácich spotrebiteľov.
