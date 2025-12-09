Na Slovensku sa predával čaj plný pesticídov: Určite ho nepite. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Foto: No machine-readable author provided. C41n assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Čierny čaj z Tesca môže byť rizikový.

Vonku sa rozbieha zima a ľudia v tomto období častejšie siahajú po šálke teplého čaju. Nápoj, ktorý má priniesť pohodlie a zahriatie, im však v tomto prípade môže okrem príjemného pocitu aj uškodiť.

Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s. informovala, že pri testovaní jedného z čajových výrobkov bolo zistené prekročenie povoleného množstva pesticídov, preto výrobok okamžite sťahuje z predaja.

Stiahnutý výrobok

Tesco upozorňuje, že problém sa týka porciovaného čierneho čaju s hmotnosťou 100 g. Ide o výrobok s EAN kódom 5051007137621 a šaržou LOT L 3629, číslo 1, číslo 149. Laboratórne testy odhalili prekročený limit pesticídov, čo viedlo k rozhodnutiu výrobok preventívne stiahnuť, aby sa predišlo akémukoľvek zdravotnému riziku.

Ilustračné foto: Unsplash

Zákazníci, ktorí si čaj zakúpili v ktorejkoľvek predajni Tesco, ho môžu vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. Reťazec uisťuje, že bude vrátená plná hodnota výrobku a nie je potrebné predkladať pokladničný doklad.

Tesco sa ospravedlňuje

Spoločnosť sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a ďakuje zákazníkom za pochopenie. Zdôrazňuje, že preventívne stiahnutie je krokom, ktorého cieľom je ochrana spotrebiteľov a včasné zachytenie možného problému.

