Na Slovensku sa opäť predávala kontaminovaná dojčenská výživa. Deťom hrozí vracanie či malátnosť

Foto: Unsplash, Interez

Jakub Baláž
TASR
Kontaminácia môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie vplyvy na zdravie.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF opätovné doplnenie Nemecka k oznámeniu o látke cereulid v počiatočnej dojčenskej výžive z Nemecka so surovinou z Írska. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.

Podľa oznámenia RASFF ide o počiatočnú dojčenskú výživu i následnú dojčenskú výživu. Konkrétne ide o viaceré šarže výrobkov Aptamil Pronutra Pre, Aptamil Pronutra 1, Aptamil Pronutra 2, Aptamil Pronutra 3, Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, Aptamil Profutura DuoAdvance 1, Aptamil Profutura DuoAdvance 2, Milumil Pre a Milumil 1 s dátumami minimálnej trvanlivosti od júna 2026 do novembra 2027.

Nemecký predajca spoločnosť Drogerie Müller dodal podľa ÚVZ niektoré z uvedených výrobkov aj do SR. „Spoločnosť Danone, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, vo svojom vyjadrení zo dňa 23. 2. 2026 pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uviedla, že nedistribuuje výrobky značiek Aptamil a Milumil v SR,“ uviedol odbor komunikácie ÚVZ.

Všetky vyššie uvedené výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala 24. januára preventívne sťahovať tieto výrobky z trhu.

Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie vplyvy na zdravie.

Vyššie riziko je u menších dojčiat

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia,“ uviedli z ÚVZ. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu predajcovi, u ktorého ju zakúpili. Úrad verejného zdravotníctva neodporúča ďalej používať tieto výrobky s uvedenými dátumami minimálnej trvanlivosti na prípravu stravy pre dojčatá.

