Nedočkáme sa ani zajtra. Obnovenie dodávok ropy cez Družbu sa opäť posúva, pôvodný termín neplatí

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Obnovenie dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba sa naďalej posúva.

Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na 26. februára (štvrtok). Uviedol to v utorok tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Ten v pondelok (23. 2.) večer informoval, že obnovenie dodávok ropy na Slovensko sa podľa ukrajinskej strany posúva na 25. februára.

Termín v rámci harmonogramu obnovenia dodávok ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba bol opäť posunutý. Štátna akciová spoločnosť Transpetrol v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR bola opätovne informovaná o ďalšej aktualizácii harmonogramu obnovenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na 26. februára 2026. Dôvody posunu z ukrajinskej strany neboli bližšie špecifikované,“ spresnil rezort hospodárstva.

MH zároveň poznamenalo, že eviduje informácie o požiari na čerpacej stanici Kalejkino v Ruskej federácii, ktorá je súčasťou infraštruktúry ropovodu Družba. Podľa aktuálne dostupných technických informácií by rozsah poškodenia nemal mať vplyv na budúci tok ropy smerom na Slovensko.

Ilustračná foto: TASR/AP

Ministerstvo hospodárstva SR je v kontakte so všetkými relevantnými partnermi a situáciu naďalej pozorne monitoruje.

Rezort hospodárstva ubezpečil, že zásobovanie domáceho trhu SR pohonnými látkami naďalej nie je ohrozené. Vláda SR už prijala preventívne opatrenia vrátane vyhlásenia stavu ropnej núdze a uvoľnenia časti núdzových zásob ropy na preklenutie obdobia do príchodu alternatívnych dodávok. MH SR zároveň pokračuje v intenzívnej komunikácii so zahraničnými partnermi s cieľom zabezpečiť stabilitu dodávok ropy a ochranu energetických záujmov Slovenskej republiky.

