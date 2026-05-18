Grécky ostrov sa predáva približne za cenu domu. Môže byť váš, ale má to háčik

Takmer 100 hektárov súkromného raja v Iónskom mori bez turistov môže byť vašich. Kúpna cena nie je vysoká, no nie je to také ideálne, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Ako informuje magazín Time Out, grécky ostrov Makri je aktuálne v aukcii. Makri je piatym najväčším ostrovom v súostroví Echinades a je neobývaný, vďaka čomu tu nenájdete veľa turistov. Je prevažne skalnatý, má takmer 100 hektárov pôdy, krásne členité pobrežie, priezračne čistú vodu Iónskeho mora a množstvo slnečných lúčov.
Pôvodne bol na trh uvedený už v roku 2022 so sumou 8 miliónov eur, teraz však cena klesla a predstavuje „len“ 247 000 eur.
Jeho cena prudko klesla, ale má to háčik
Ako sme už spomenuli, ostrov je neobývaný a práve z toho dôvodu bol neprávom klasifikovaný ako súkromný les. Pred štyrmi rokmi, keď sa začalo s jeho predajom, sa ponúkal ako vhodná developerská príležitosť na výstavbu súkromného luxusného rezortu, preto bola jeho cena poriadne vysoká.
No neskôr sa zistilo, že ostrov sa nachádza v lokalite s európskym významom, v osobitnej chránenej zóne a tiež spadá pod ekologickú ochranu Natura 2000, preto boli podobné plány zakázané a jeho cena prudko klesla. Akákoľvek výstavba infraštruktúry by si totiž vyžadovala schválenie prezidentským dekrétom.
Ďalším háčikom je, že s kúpou ostrova sa spájajú aj dlhy vo výške najmenej 20 miliónov. To znamená, že ostrov je síce „lacný“, ale dá sa využiť len na poľnohospodárstvo a jeho konečná cena sa po kúpe z dôvodu pohľadávok voči Grécku výrazne predraží. Preto je vhodný len pre skutočného boháča, ktorý miluje odľahlý život na samote.
