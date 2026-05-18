Balkánska krv sa nezaprie: Jadranka ukázala fotografie zo svojej mladosti. Temperament mala už vtedy

Sociálne siete sa v posledných rokoch stali miestom, kde sa prezentuje nielen súčasnosť, ale čoraz častejšie aj oživuje minulosť. Presne v tomto duchu sa rozhodla konať aj Jadranka, ktorá na svojom Instagrame zverejnila sériu fotografií zo svojej mladosti.
Aj v digitálnej podobe má minulosť svoje pevné miesto a silu spájať ľudí. Sociálne siete disponujú jednou veľkou výhodou – spomienky, ktoré kedysi existovali len v rodinných albumoch alebo v pamäti, dnes môžu prostredníctvom nich znovu ožiť a vytvoriť most medzi generáciami.
Zapojila fanúšikov do emotívnej výzvy
Využila to Jadranka Handlovská, ktorá sa na Instagrame pochválila čiernobielymi fotografiami z čias svojej mladosti. Zdá sa však, že ide o zdieľanie záberov, ktoré jej poslali samotní fanúšikovia a pripomenuli jej dôležité životné obdobia. V popisku k sérii snímok totiž uviedla, že ju veľmi teší, keď jej ľudia posielajú vlastné spomienky a zábery, na ktorých ju zachytili.
Každého, kto sa pozrie na svoje staré fotografie, zaplavia pocity nostalgie, no často sa objavia aj slzy. O to viac, ak snímky nepochádzajú z jeho rodinného albumu, ale zachytil ich niekto iný. “Ahoj priatelia. Tak takáto história sa mi dostala do rúk. Posielate mi fotky, ako si ma pamätáte. Tak šup na to, ak niekto má, pošlite, podeľte sa s nami,” napísala Jadranka k záberom a zároveň vyzvala fanúšikov, aby pokračovali v ich posielaní fotografií.
Ako ďalej pokračovala, je to veľmi milé. “Veľa vecí nám ostáva už len v spomienkach, a keďže vtedy nebola možnosť fotiť nonstop, neboli mobily, tak len útržky života… Za všetky vopred ďakujem a objímam. Srdečne Jadranka. A za naj. fotku alebo príbeh vás odmením CD. Budú 3 miesta,” doplnila speváčka a bývalá rosnička, ktorá nedávno priznala, či by na svojom vzhľade chcela niečo zmeniť.
Jadranka tak okrem nostalgického rozmeru pridala aj hravý prvok – fanúšikov motivovala odmenou, čo dáva celej výzve súťažný nádych.
