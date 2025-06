Obľúbený McDonald´s otvorí ďalšiu reštauráciu na Slovensku: Prichádza do tohto mesta, stáť môže už čoskoro

Mesto Žiar nad Hronom už pred viac než rokom dostalo zelenú na výstavbu nového nákupného centra na zelenej lúke v severnej časti mesta. Súčasťou projektu má byť aj prevádzka reštaurácie rýchleho občerstvenia McDonald’s.

O plánovanom zámere sme vás už informovali v tomto článku, kde sme zhrnuli podrobnosti zo zverejneného zámeru spoločnosti ARDIS ZH. Ako nás vtedy informovala Stanislava Holosová zo Stavebného úradu v Žiari nad Hronom, obchodné centrum bolo už v roku 2024 právoplatne povolenou stavbou a jeho výstavba sa začala.

„Obchodné centrum ZH má v stavebnom povolení uvedenú lehotu na dokončenie stavby do júna 2026,“ uviedla pre interez. Centrum bude mať výmeru približne 3 000 metrov štvorcových a vzniknúť by v ňom mohlo až 50 nových pracovných miest. Investor plánuje vybudovať aj 122 parkovacích miest, vrátane miest pre osoby so zníženou mobilitou.

McDonald’s zatiaľ čaká na povolenie

Prevádzka McDonald’s, ktorá by mala vzniknúť hneď vedľa nového centra, je aktuálne ešte len v stavebnom konaní. Podľa informácií z mestského úradu bola žiadosť o stavebné povolenie podaná koncom januára. Projekt zahŕňa reštauráciu s typickým vonkajším posedením, detským ihriskom a aj výdajňou objednávok priamo do auta.

Súčasťou objektu má byť aj 22 parkovacích miest vrátane vyhradených státí pre rodiny s deťmi a osoby so zníženou pohyblivosťou. McDonald’s bude samostatnou stavbou, ale prístup k nemu bude riešený cez areálové komunikácie obchodného centra. Projekt počíta aj s vytvorením približne 20 nových pracovných príležitostí.

Stavba je už v plnom prúde

Na mieste sa už nachádzajú ťažké stavebné mechanizmy a začali sa prvé práce. Lokalita na Ulici Slovenského národného povstania, kde ešte donedávna bola len trávnatá plocha, sa mení na aktívne stavenisko. Na mieste sú už viditeľné prvé zmeny – výjazdy pre techniku, oplotené pracovisko, dočasná infraštruktúra a rozhrabaný povrch pôdy, ktorý naznačuje, že realizácia projektu sa skutočne začala.

Mesto má z výstavby radosť

Mesto Žiar nad Hronom projekt víta. Primátor Peter Antal pre portál Žiar uviedol, že takéto investície prinesú nové pracovné príležitosti a služby, za ktorými museli obyvatelia doteraz cestovať do okolitých miest. „Rovnako tak sa zvýši záujem obyvateľov nielen o hornú časť mesta, ale aj záujem obyvateľov z iných miest a obcí o naše mesto, ktorí sem prídu za nákupmi či občerstvením. Takže tento projekt v meste len vítame,“ dodal.

Nie všetci obyvatelia sú však rovnako nadšení. V komentároch na sociálnej sieti, pod príspevkom oznamujúcim priebeh výstavby, sa objavujú obavy z narušenia konkurencie a podpory zahraničných reťazcov na úkor domácich prevádzok. Kritici upozorňujú aj na zrušenie menších obchodov či potravín, ktoré sú dôležité najmä pre seniorov.

„Potraviny na Tajovského, ktoré sú potrebné najmä pre starších ľudí v okolí, sa rušia, ale McDonald’s určite v Žiari všetci potrebujeme,“ zaznelo v komentári. Iný používateľ ironicky poznamenal: „To ani v hlavnom meste nemajú toľko prevádzok s jedlom ako v Žiari. Iné veci treba riešiť, a nie toto.“ Objavili sa aj predpovede o neúspechu: „Podľa mňa zavrú aj ten do roka.“ Iný v krátkosti skonštatoval: „Odpad.“