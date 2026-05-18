Rusko môže zaútočiť už tento rok: Veliteľ NATO vyjadril obavy o východnú Európu

Na dlhé prípravy niet času, musíme byť pripravení reagovať okamžite. Nemecký veliteľ Ingo Gerhartz to povedal počas bezpečnostnej konferencie v estónskom Tallinne. Varoval, že Rusko by mohlo zaútočiť už v roku 2026.
Informovala o tom TN Nova s odvolaním sa na poľský portál Polsat News.
Ľudia tu nemyslia na rok 2029, ale na dnešok
Vysoký predstaviteľ síl NATO zodpovedných za východné krídlo Aliancie kritizoval výroky niektorých západných politikov a generálov, podľa ktorých bude NATO pripravené na obranu až v roku 2029.
„Nepáči sa mi, keď niektorí západní politici a generáli hovoria v médiách, že v roku 2029 budeme pripravení sa brániť. Ľudia tu (v Estónsku) nemyslia na rok 2029 alebo 2030, ale na dnešok,“ uviedol.
Gerhartz zároveň vyjadril obavy o bezpečnosť krajín na východnom krídle NATO. V debate o situácii v Baltskom mori a možných ďalších krokoch Ruska zdôraznil, že Aliancia musí byť schopná reagovať na hrozby okamžite.
S jeho postojom súhlasil aj estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Podľa neho sú štáty susediace s Ruskom pod výrazným časovým tlakom.
„Kremeľ sa môže rozhodnúť, že najlepší čas na otestovanie NATO bude v roku 2026 alebo 2027, nie v roku 2029,“ povedal. Podľa Pevkura neistotu zvyšuje aj politická situácia na Západe. V súvislosti s týmto tvrdením spomenul blížiace sa voľby v Estónsku aj vnútropolitické napätie v krajinách ako USA či Francúzsko.
Nahlásiť chybu v článku