Alkohol mám ťa rád: Holečkovej prekážajú texty speváka v kampani pre deti, na Šutaja Eštoka podáva trestné oznámenie

Foto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok/MV

Nina Malovcová
SITA
Holečková podáva trestné oznámenie na Šutaja Eštoka.

Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) podáva pre preventívnu kampaň ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“ trestné oznámenie na šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Ako uviedla na dnešnom brífingu, ministerstvo túto road show vykonáva absolútne nevhodným spôsobom.

Existuje preto podľa nej podozrenie na ohrozenia mravnej výchovy mládeže, a to nielen zo strany ministra, ale aj speváka René Rendyho (Strausza, pozn. SITA), ktorý v kampani vystupuje. „Používajú napríklad šokujúce vizuály, drogovú stimuláciu a zážitok spojený so šikanou,“ uviedla Holečková s tým, že celá vec je nevhodná a neprofesionálna.

Poslankyňa kritizuje aj texty piesní

Rendy navyše podľa Holečkovej spieva texty typu: „Alkohol mám ťa rád, alkohol poď sa hrať, alkohol ja ťa milujem“ alebo „Vychladená vodečka na bare čaká, spolu sa bavíme, spolu všetci pijeme“. Tým podľa poslankyne nabáda deti na pitie alkoholu. „Na preventívnej protidrogovej akcii,“ zdôraznila Holečková a kritizovala aj to, že nie je známe, aký honorár spevák, ktorý bol v minulosti zadržaný pri protidrogovej policajnej akcii, avšak prepustený bol bez obvinenia, za vystúpenia dostáva.

Zároveň Holečková podáva na ministra vnútra aj trestné oznámenie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Verejné obstarávanie v súvislosti s kampaňou bolo totiž podľa nej vyhlásené na Zelený štvrtok 2. apríla a lehota na predkladanie ponúk bol sedemdňová, z čoho bola päť dní Veľká noc.

Ministerstvo projekt obhajuje

„Už 14. apríla bola uzavretá zmluva a tovar – ten kamión a všetko, bolo dodané 30. apríla,“ uviedla poslankyňa s tým, že to vykazuje znaky dopredu pripravenej zákazky pre konkrétnu firmu. „Preto sa chceme obrátiť na príslušné orgány, aby v tejto veci konali,“ dodala Holečková. Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenskú preventívnu kampaň „Na vlastnej koži“ v pondelok 4. mája v Košiciach.

Projekt je zameraný na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat prostredníctvom interaktívneho kamióna, ktorý má počas mája a júna navštíviť 18 miest po celom Slovensku. Rezort uviedol, že do projektu je aktuálne prihlásených viac ako 12-tisíc detí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok projekt obhajuje tým, že prevencia musí byť adresná, otvorená a zrozumiteľná pre mladých ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac