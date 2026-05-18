Nemocnica v Prešove čelí ďalšiemu problému: Spoločnosť Bekor tvrdí, že za chybné stĺpy nezodpovedá

Spoločnosť Bekor neuznáva údajné vylúčenie z konzorcia podieľajúceho sa na výstavbe nemocnice v Prešove. Krok zo strany spoločností West Hungária Bau (WHB), Magyar Építő a Confector považuje za právne sporný, pretože do dnešného dňa podľa nej žiadna zmluva o združení neexistuje. Zároveň tvrdí, že celej skupine dodávateľov doručil objednávateľ oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo.
Aj tento krok považuje v súčasnej fáze za predčasný, skutkovo nepreukázaný a právne sporný. Je pripravená zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu. TASR o tom informovala spoločnosť Bekor.
Spoločnosť tvrdí, že chce pokračovať v projekte
Zdôraznila, že odstúpenie od zmluvy je jednostranným úkonom jednej zo zmluvných strán a nemožno ho interpretovať ako rozhodnutie o vine či zodpovednosti za vzniknutú situáciu. Technické, organizačné aj zmluvné otázky si podľa nej vyžadujú odborné a právne posúdenie.
„Na projekte výstavby novej nemocnice v Prešove pracujeme intenzívne už niekoľko mesiacov a záleží nám na jeho kvalitnom dokončení. Odborne aj kapacitne sme pripravení pokračovať v ďalších etapách projektu tak, aby nedochádzalo k zbytočným časovým stratám pri tejto významnej investícii. Keďže neuznávame platnosť odstúpenia, sme pripravení zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu,“ skonštatovala spoločnosť Bekor.
Bekor odmieta zodpovednosť za problémové konštrukcie
Zároveň zdôraznila, že nie je lídrom skupiny dodávateľov ani subjektom zodpovedným za výber a dodávky železo-betónových konštrukcií. „Túto úlohu zastrešovala spoločnosť WHB ako vedúci člen skupiny dodávateľov. Podľa informácií, ktoré máme aktuálne k dispozícii, problémy komunikované v súvislosti s kvalitou stĺpov, ak by aj boli preukázané, nemajú vzhľadom na rozsah vykonaných prác zásadný charakter a ich odstránenie je časovo aj finančne nenáročné,“ vysvetlila spoločnosť Bekor.
Spoločnosť odmieta aj zjednodušené interpretácie, podľa ktorých nesie za aktuálny stav projektu zodpovednosť výlučne alebo primárne zhotoviteľ. „Takéto tvrdenia nezodpovedajú realite projektu ani doterajšiemu priebehu komunikácie medzi zúčastnenými stranami,“ zdôraznila spoločnosť Bekor.
Výstavbu nemocnice rezort obrany pozastavil
Rezort obrany SR vlani uzavrel zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil.
Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Znalci mali zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť nanovo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.
