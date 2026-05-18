Otázka, ktorá zaujímala mnohých: Dcéra Andrey Verešovej vysvetlila, prečo slovensky veľmi nehovorí

Dcéra modelky Andrey Verešovej vyrastala v dvojjazyčnom prostredí, no priznala, že pri slovenčine si stále nie je úplne istá. Napriek tomu si fanúšikov získala nielen prirodzeným vystupovaním, ale aj tým, ako otvorene prehovorila o svojej rodine či vzťahu k slovenčine.
Pre denník Plus Jeden deň dcéra modelky Andrey Verešovej Vanessa Volopichová vysvetlila, prečo v ich rodine slovenčina neznie tak prirodzene, ako by si možno verejnosť myslela. Mladá športovkyňa, ktorá sa postupne objavuje aj vo svete modelingu, prednedávnom zaujala po boku svojej mamy na módnej prehliadke. Podobnú skúsenosť má za sebou aj jej brat Daniel Tobiáš, ktorý sa už pred časom takisto ukázal na móle a treba uznať, že aj jemu to v tejto úlohe veľmi pristalo.
Slovenčina doma nechýbala
Vanessa priznala, že síce ich mama od detstva viedla k slovenčine, ona aj jej brat sa v nej necítia úplne isto. „Hej už odmala na nás hovorila po slovensky, takže niečo vieme s bratom, ale moc si neveríme, pretože sme nikdy nehovorili moc. Babka nás chváli, chváli nás,“ povedala Vanessa.
Fanúšikovia jej úprimnosť ocenili a v komentároch, keď sa tam objavili pozitívne rekacie. Mnohí písali, že napriek tomu, že vyrastala prevažne v českom prostredí, slovenčina jej ide veľmi prirodzene. „Celkom pekne rozpráva po slovensky, ale je jasné, že čeština je na prvom mieste. Andrea má skutočne pekné deti a šikovné. Nech sa im darí,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ďalší fanúšikovia pridali aj odkazy plné podpory: „Veľmi pekná a šikovná mlada slečna. Nech sa jej darí.“ či „Nádherná mlada slečna, čistá mama, nech sa darí“.
