Ikonická budova v Bratislave „plače“: Je v hroznom stave, Petržalka ju chce zachrániť, začína s rekonštrukciou

Bratislavská Petržalka začala s rekonštrukciou strechy na budove bývalého pohostinstva a kultúrno-športového strediska Malý Braník na Vígľašskej ulici. Jej stav je kritický, čo potvrdil aj statický posudok, ktorý si mestská časť nechala vypracovať. Práce by mali trvať do konca júna. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Statický posudok, ktorý sme si dali vypracovať ešte v júli 2025, zhodnotil, že stav strechy je kritický – nefunkčná hydroizolácia spôsobuje zatekanie, vlhnutie stien a vznik zdraviu škodlivých plesní,“ približuje samospráva.
Kompletná rekonštrukcia strechy
Hoci statický posudok odporučil len dočasné riešenie, teda sanovanie strechy asfaltovým pásom, mestská časť sa rozhodla pre kompletnú rekonštrukciu, ktorá má priniesť trvalé riešenie problému. Vo verejnej súťaži vybrala zhotoviteľa a zaobstarala projektovú dokumentáciu. Práce za približne 194 000 eur by mali podľa odhadov trvať do konca júna. Pri prechádzaní v okolí budovy žiada mestská časť verejnosť o opatrnosť.
Roky zatvorenú a chátrajúcu budovu prevzala mestská časť od hlavného mesta vlani, odovzdaná jej bola zverovacím protokolom 12. februára 2025. Hlavné mesto malo pritom v minulosti zámer objekt predať, mestská časť s tým nesúhlasila.
Celý objekt pozostáva z troch poschodí, Veľkého Braníka, Malého Braníka a priestorov pod terasou. Časť podterasových priestorov slúžila pred rokmi na predaj textilného tovaru. Vrchné priestory začali z dôvodu zatekania chátrať ako prvé, tie sú zatvorené dlhé roky. V budove sa nachádza bývalé kino, športová hala či spoločenské miestnosti, v minulosti tam bolo napríklad aj mäsiarstvo či veľkopredajňa potravín. Neďaleko objektu je vybudovaná nová električková trať.
