„V byte je bomba.“ Muž šíril poplašnú správu, policajti ho zadržali

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Michaela Olexová
TASR
Z trestného činu šírenia poplašnej správy vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade obvinil 47-ročného muža v súvislosti so sobotňajším (16. 5.) incidentom v obci Domaňovce v okrese Levoča.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Žiadnu bombu nenašli

Ako povedala, v sobotu podvečer bola policajná hliadka vyslaná k prevereniu oznámenia.

„Bolo oznámené, že v jednom z bytov v bytovom dome počuť nadmerný hluk a krik. Hliadka po príchode vykonávala potrebné úkony smerujúce k prevereniu oznámenia, pričom jedna z prítomných osôb začala kričať, že v byte je bomba,“ uviedla Ligdayová.

Policajti podľa jej slov okamžite vykonali na mieste potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku. „Bola vykonaná pyrotechnická prehliadka bytového domu, výsledok bol negatívny,“ skonštatovala Ligdayová.

Podozrivého 47-ročného miestneho muža zadržali, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho obvinili zo spomínaného trestného činu.

