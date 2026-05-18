Gigant plánuje zrušiť až 850 pracovných miest. Firma priznala vážne problémy

Michaela Olexová
SITA
Obchodné reťazce
Z približne 850 pozícií má byť okolo 300 vo Švédsku, pričom konečný rozsah následkov bude známy až po ukončení procesu.

Inter Ikea Group, holdingová spoločnosť zastrešujúca najväčšieho svetového predajcu nábytku Ikea, v pondelok oznámila zrušenie 850 pracovných miest.

Firma uviedla, že jej organizácia s 27-tisíc zamestnancami sa stala „príliš komplikovanou“ a potrebuje zjednodušenie.

„Napriek mnohým pozitívnym výsledkom sa Inter Ikea Group stala trochu príliš komplikovanou a príliš fragmentovanou v maloobchodnom prostredí, ktoré si vyžaduje jednoduchosť a rýchlosť,“ odôvodnil rozhodnutie finančný riaditeľ Henrik Elm vo vyhlásení.

Spoločnosť v novembri oznámila 32-percentný pokles ročného zisku

Inter Ikea v novembri oznámila 32-percentný pokles ročného zisku za fiškálny rok 2024/2025. Dôvodom bolo zníženie cien, ktoré malo podporiť predaj, rovnako ako vyššie náklady spôsobené americkými clami.

ikea
Foto: Lesnydzban, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Tržby klesli o 1 % na 44,6 miliardy eur, hoci objem predaja vzrástol o 2,6 % a návštevnosť obchodov o 1,9 %.

Reštrukturalizáciu už v marci ohlásila aj spoločnosť Ingka Group, ktorá prevádzkuje väčšinu predajní Ikea v 37 krajinách a zamestnáva 166-tisíc ľudí. Ako dôvod tiež uviedla zjednodušenie svojej organizácie s tým, že pravdepodobne zruší až 800 pracovných miest.

