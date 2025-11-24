Ďalší reťazec u nás prichádza s novinkou: Otvorí špeciálnu predajňu, nakúpite tu, aj keď bude inde zatvorené

Ilustračná foto: Unsplash/TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
Na trh so samoobslužnými predajňami vstupuje ďalšia sieť obchodov.

Samoobslužné obchody, ktoré sú otvorené 24 hodín denne, sa na Slovensku postupne stávajú súčasťou bežného nakupovania. Doteraz tento koncept ponúkala výhradne COOP Jednota, ktorá svoju prvú prevádzku otvorila v júni 2024. Odvtedy stihla vybudovať už 25 takýchto obchodov a stala sa lídrom v segmente nonstop samoobslužných predajní.

Teraz sa k nej pridáva sieť Terno. Už v priebehu budúceho roka chystá reťazec prvú predajňu. Pre portál TV Noviny to potvrdil marketingový manažér spoločnosti Terno real estate Peter Vanek, ktorý zároveň naznačil aj ďalšie plány siete.

Aj s ohľadom na ekológiu

Podľa jeho slov Terno pripravuje svoju prvú nepretržitú 24/7 predajňu, čím vstúpi do nového formátu maloobchodného predaja. Reťazec zároveň pokračuje v rozsiahlej ekologickej modernizácii svojich obchodov.

Tá sa zameriava na výmenu a inovácie chladiacej technológie vo všetkých predajniach Terno. Pokračujeme v rozvoji a modernizácii našej predajnej siete. Sústredíme sa najmä na expanziu v rámci existujúcich formátov a hľadanie nových príležitostí na Slovensku,“ uviedol Vanek pre TV Noviny.

Predajne pribúdajú po celom Slovensku

Jedny z posledných prevádzok COOP jednoty, ktoré nájdete otvorené 24 hodín, 7 dní v týždni pribudli v Banskej Bystrici, Liptovsom Mikuláši, ale aj v Prešove.

Otvorenie prvej predajne Coop Jednota 24/7 na východnom Slovensku vnímame ako dôležitý míľnik. Týmto krokom reagujeme na meniace sa potreby našich zákazníkov a zároveň rozširujeme dostupnosť našich služieb aj mimo bežných otváracích hodín,“ zdôraznil zástupca Coop Jednota Prešov Štefan Bujňák.

