Ochutnali sme úplnú novinku a videli zákulisie inovačných laboratórií. Takto sa pripravujú najpopulárnejšie nápoje sveta

V oblasti nealkoholických komerčných nápojov je dlhodobo svetovým lídrom spoločnosť Coca-Cola. Jeden z najsilnejších svetových brandov produkuje okrem rovnomenného produktu aj celý rad ďalších nápojov. Pre európsky trh mnoho z nich vyvíja R&D centrum v belgickom Bruseli, ktoré sa nám v rámci exkluzívnej možnosti podarilo navštíviť.
Coca-Cola Research & Development Centre, respektíve centrum pre výskum a vývoj tejto spoločnosti, sídli už 25 rokov v Bruseli. Ide o jedno zo šiestich centier tohto typu na svete a je súčasťou prepojeného globálneho inovačného ekosystému.
Ide o základný kameň inovácií a poháňa vývoj nových produktov a udržateľných obalových riešení, aby uspokojilo vyvíjajúce sa potreby dvoch miliárd spotrebiteľov v 120 krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky. V najmodernejšom zariadení v Bruseli vedie inovačnú agendu spoločnosti Coca-Cola viac ako 80 odborníkov z viac ako 20 krajín sveta.
Dôraz na udržateľnosť
Našu návštevu vo výskumnom a vývojovom centre Coca-Cola sme začali krátkou besedou s viacerými vedúcimi osobnosťami tejto značky. Tie nám priblížili aktuálne trendy či výzvy, s ktorými pracujú. Ako sme sa dozvedeli, čoraz úspešnejšie sú medzi spotrebiteľmi takzvané zero produkty – teda nápoje bez cukru. Je preto pochopiteľné, že v laboratóriách sa neustále pracuje na ich vylepšovaní.
V súčasnosti kladie vedenie spoločnosti dôraz aj na udržateľnosť a trendy, ktoré ovplyvňujú správanie zákazníkov. Podľa dostupných štatistík si zhruba 24 % konzumentov potrpí na udržateľné riešenia pri balení nápojov. Dôležitým faktorom ostáva tiež to, že sa vývoj a „sustainability vízia“ nepremieta do konečnej ceny produktov.
S udržateľnosťou sa spája aj ďalšia výzva, ktorá sa týka spätného odberu a recyklácie plastových fliaš. V niektorých krajinách sa táto úspešnosť dostáva nad 90 % a napomáhajú tomu napríklad rôzne zálohové systémy, aké máme aj na Slovensku.
Začína to pri balení
Naša prehliadka vývojových miestností a laboratórií sa začala práve v oddelení, ktoré sa zaoberá inováciami v oblasti balenia nápojov a jeho distribúcie medzi konzumentov. Kompetentní pracovníci poukázali na to, že Coca-Cola, ako aj ďalšie nápoje z jej portfólia sa preslávili aj vďaka svojmu ikonickému a nezameniteľnému tvaru. Zaujímavé je, že jednotlivé obaly sa líšia v súvislosti s tým, do akej krajiny sú vyrábané.
Oddelenie tak musí reagovať nielen na udržateľnosť a ekológiu, ale tiež na správanie spotrebiteľov v konkrétnych regiónoch. Mimo iného nám bolo predstavené zaujímavé zariadenie „Ease Machine“, ktoré je využívané na testovanie uzáverov fliaš. Cieľom je vyvíjať ľahko otvárateľné uzávery a aj takýmto spôsobom prispieť k posúvaniu značky vpred.
Okrem toho sme sa dozvedeli, prečo spoločnosť pristúpila k zmene pri známom nápoji Sprite. Ten bol dlhé roky balený do špecifickej zelenej fľaše s bodkami, ktorú však nahradil priehľadný obal. Odpoveďou je opäť udržateľnosť a ľahšia recyklácia. Posledným bodom v tejto časti R&D centra bola ukážka strojov určených na čapovanie nápojov z portfólia Coca-Cola.
Mašiny sú vyvíjané s ohľadom na miesto, kde sa používajú – či už je to reštaurácia s rýchlym občerstvením, alebo hoci aj refreshment bar v kinách. Pre značku je dôležité, aby boli ich nápoje podávané vždy s maximálnym možným zreteľom na kvalitu a bezpečnosť.
Sensory lab
Azda najzaujímavejšou časťou bola zastávka v Sensory lab. Táto časť centra slúži na senzorické testovanie produktov a spoločnosť ju využíva v rámci interných testov, komunitných testov či rôznych workshopov. Ide o dôležitú súčasť procesu pri vývoji súčasných, ale tiež nových nápojov.
Niekoľko ochutnávok a testov sme absolvovali aj my. Odborní pracovníci nám ukázali, že aj vizuálne odlišné nápoje môžu mať rovnakú chuť, testovali sme vzorky z portfólia skupiny Coca-Cola, vyskúšali sme si rozdiel medzi Fantou z roku 1993 a jej súčasnou verziou a dostali sme aj možnosť ochutnať úplne nový nápoj Body Armor, ktorý spoločnosť implementovala na európsky trh (prvou krajinou, ktorá nápoj dostala, bolo Španielsko, pozn. red.).
Vedci nám tiež popísali, ako priebeha testovanie, akým spôsobom zabezpečujú nestrannosť pri senzorických skúškach, ale tiež, aký vplyv na chuť nápojov majú jednotlivé sladidlá a ingrediencie.
Great lab
Ďalšou zaujímavou zastávkou bol takzvaný Great lab. Zamestnanci R&D centra familiárne hovorili aj o kuchyni spoločnosti Coca-Cola. Práve tu odborní pracovníci pripravujú vzorky, miešajú nové nápoje, zlepšujú súčasné produkty, mixujú príchute a plnia stanovené zadania. To všetko musia robiť aj so zreteľom na konkrétny trh, pre ktorý sú dané produkty určené.
V rámci názorných ukážok sme testovali niekoľko druhov mangových príchutí či napríklad chuťovo rozličné vzorky jahodového základu do pripravovaného nápoja. Úlohou vedcov je v tejto fáze procesu určiť, ktorý druh sa do celkového konceptu pre konkrétny trh hodí najviac, prípadne vzorky na základe pripomienok a poznatkov z iných oddelení centra upraviť.
Barista lab a zakončenie prehliadky
Zakončením našej cesty bruselským inovatívnym centrom bola zastávka v Barista lab. Hlavnou zodpovednosťou tohto oddelenia je dolaďovanie jednotlivých produktov aj vzhľadom na príležitosť, kedy ich spotrebitelia konzumujú. Okrem toho pracovníci z Barista lab komunikujú s ostatnými zložkami centra a na základe reálnych skúseností dokážu nápoje definitívne doladiť konečnému konzumentovi.
V tejto časti exkluzívnej prehliadky sme ochutnávali viacero druhov nápojov – od kávy cez džús až po ľadový čaj. Ako sme sa dozvedeli, dôležitý nie je iba správny výber konkrétneho produktu, ale tiež forma jeho podávania.
Zrátané a podčiarknuté, za finálnym nápojom, ktorý je na medzinárodných trhoch úspešný, stojí práca viacerých oddelení a vplýva naň hneď niekoľko veľmi dôležitých faktorov. Myšlienka udržateľnosti, kompaktné a rozpoznateľné balenie, udávanie inovatívnych trendov, dolaďovanie chutí a na záver aj čo najlepší spotrebiteľský zážitok pri konzumácii. Na to všetko musia vedci z R&D Center v Bruseli myslieť, čo nám ukázali aj v praxi.
