Veľký diskont ruší ďalšie predajne. Odvetvie zažíva problémy, na Slovensku padla aj dlhoročná značka

Predajňa Roller v Nemecku

Ilustračná foto: Grafik und Fotomaterial der Roller GmbH & Co. KG, Zentrale, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Ľudia v dnešnej dobe hlbšie premýšľajú o tom, kde minú svoje peniaze. Naplno to cíti aj nábytkársky segment.

Optimalizácia manažérskych tímov, zatváranie predajní či potreba prehodnocovania biznis modelu. Aj toto sú priame dôsledky súčasného stavu európskeho maloobchodného prostredia, ktoré sa borí s viacerými výzvami. Tie neobchádzajú ani nábytkárov, pričom náročné obdobie priznáva aj obrovský nemecký diskont Roller, ktorý vo veľkom končí s prevádzkou vybraných kamenných pobočiek.

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Ako informoval portál Merkur, konečné číslo zatvorených predajní by sa mohlo vyšplhať až na 10. Portál e15.cz zároveň upozornil na to, že krízu zažívajú predajcovia nábytku aj v Českej republike a na Slovensku.

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Po veľkých výpredajoch zatvoria

Už začiatkom tohto leta bolo známe, že Roller v Nemecku zatvorí zhruba 7 obchodov. V týchto dňoch sa k nim pridajú minimálne ďalšie tri predajne – v Düsseldorfe, Kerpene a Rendsburgu. Spoločnosť v uvedených lokalitách spustila aj masívne výpredaje s cieľom predať čo najviac tovaru, po ktorých pobočky definitívne zatvorí.

Prepusteným zamestnancom zo zatváraných predajní údajne ponúka reťazec voľné pracovné pozície v blízkych okolitých pobočkách.

Aj keď súčasný stav vyzerá alarmujúco, samotná spoločnosť odmieta špekulácie o tom, že by z Nemecka odišla plošne. Predajca, ktorého tradícia siaha až do 60. rokov minulého storočia, avizuje, že sa v najbližšej dobe chce sústrediť primárne na dobrú výkonnosť ziskových pobočiek. Zatváranie spomínaných predajní má súvisieť s náročnými podmienkami na trhu s nábytkom.

Roller patrí v Nemecku medzi najznámejších predajcov nábytku. Diskont prevádzkuje celkovo viac ako sto predajní, pričom polovičný podiel v spoločnosti má známy reťazec XXXLutz.

Sektor diskontného nábytku v Nemecku dlhodobo čelí tlaku vysokých prevádzkových nákladov a zmenám v nákupnom správaní spotrebiteľov, čo vedie k zoštíhľovaniu kamenných sietí.

Na Slovensku padol Decodom

Pochopiteľne, útlmom netrpia iba samotné reťazce, ale výrobcovia a dodávatelia, ktorí sú od nich závislí. Podnikateľské prostredie zároveň trápi to, že výrobné náklady rastú, no dopyt po produktoch stagnuje či klesá. V uplynulých mesiacoch hlásia európske krajiny desiatky insolvenčných konaní, ktoré sa týkajú tohto segmentu.

Azda najvážnejšie Slovensko zasiahol príbeh Decodomu. Ten na trhu fungoval tri desaťročia a v rámci Slovenska išlo o kľúčového producenta kuchynského nábytku. Spoločnosť sa zároveň presadila aj v zahraničí ako významný exportér vybavenia pre obývacie izby a ďalšie interiérové priestory domácností.

Firma Decodom
Foto: TASR – Henrich Mišovi

Problémy slovenskej firmy odštartovala pandémia a počas tohto obdobia sa skloňovala možnosť, že o prácu príde väčšina zamestnancov. Následne sa situácia aspoň ako-tak stabilizovala a keď už to vyzeralo, že Decodom turbulentné časy prežije, ho dobehli záväzky. Firma napokon skončila v konkurze a počas júla už boli jasné aj dlhy, ktoré po sebe zanechala.

Podľa údajov z registra konkurzných konaní si veritelia do konkurzu prihlásili pohľadávky v celkovej výške 9,84 milióna eur. V konkurznej podstate je však aktuálne evidovaný nulový majetok, z ktorého by bolo možné pohľadávky uspokojiť. Okrem toho správca eviduje aj pohľadávky proti podstate vo výške 1,16 milióna eur. Ide o náklady spojené s vedením konkurzu, ktoré sa podľa zákona uhrádzajú prednostne pred bežnými veriteľmi.

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