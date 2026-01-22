Na Slovensku rastie nové obchodné centrum. Ľudia v ňom budú nakupovať ešte počas tohto roka

Foto: KLM Real Estate

Jakub Baláž
Nákupné centrá či retailové parky sa tešia popularite vo veľkých mestách, ale tiež vo frekventovaných obciach. Aj počas tohto roka ich na Slovensku pribudne hneď niekoľko.

Ešte začiatkom januára sme vás informovali o tom, že známy developer KLM Real Estate tento rok na Slovensku dokončí päť nových retailových parkov pod značkou OC Klokan. Jeden z nich by mal vyrásť aj v Žiline, pričom práce na projekte sa už rozbiehajú.

Na juhu krajského mesta sa práve v týchto dňoch začala výstavba ďalšej nákupnej zóny, upozornil na to portál MY Žilina.

Nejde pritom ani zďaleka o prvý projekt tohto typu v Žiline. Iba v uplynulých mesiacoch úspešné otvorenie hlásilo obchodné centrum Frambor City, v ktorom našiel domov diskontný Lidl, ale tiež dm drogerie, lekáreň Benu, KiK, Sportisimo, Geco, Sisi Home či 1Day. Rovnako tak Žilinčanom svoj vlajkový projekt sprístupnila spoločnosť KLM Real Estate v podobe prvého žilinského OC Klokan. Retailový park na pomedzí Žiliny a obce Rosina tak bude už druhý pod touto značkou.

Hotový bude ešte tento rok

Podľa dostupných informácií bude druhý žilinský Klokan oproti prvému projektu menší a ponúkne zhruba 3 000 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy. Výška investície by mala byť okolo 6,5 milióna eur, pričom aj v tomto prípade sa očakáva už tradične pestré zloženie nájomcov. Tých spoločnosť zatiaľ oficiálne nepotvrdila – na vizualizáciách sa najvýraznejším spôsobom nachádza diskontný Lidl, no na oficiálne potvrdenie si ešte budeme musieť počkať.

Retailový park v Chorvátskom Grobe. Foto: KLM Real Estate

Kým na oficiálnej webovej stránke je dokončenie shopping zóny naplánované na december, podľa informácií portálu interez by sa tak malo stať skôr. „V Žiline po úspešnom rozbehu OC Klokan v susedstve futbalového štadióna prebieha výstavba centra OC Klokan Žilina – JUH na pomedzí mesta Žilina a obce Rosina v lokalite Rosinská cesta, takisto s plánovaným otvorením na prelome druhého a tretieho kvartálu 2026,“ uviedol v januári pre náš portál generálny manažér KLM Matúš Klima.

Samotné zloženie nájomcov developer predstaví až tesne pred otvorením, no už teraz má zazmluvnených väčšinu nájomných priestorov. Klima zároveň dodal, že okrem stabilných členov OC Klokan priebežne rokuje aj s novými značkami.

Obľúbenosť retailových parkov rastie

Obľúbenosť retailových parkov na Slovensku rastie a mnohí zákazníci ich vyhľadávajú kvôli kompaktnosti a praktickosti. Zvykom totiž býva, že v takýchto obchodných zónach je zastúpená pestrá paleta predajcov – potraviny, drogéria, elektro, chovateľské potreby, oblečenie, športové potreby či diskontné reťazce. Výhodou je tiež pohodlné parkovanie a vstup do predajní priamo z exteriéru bez potreby navštevovať väčšie nákupné centrá.

Retailové parky aktuálne nevznikajú iba vo veľkých mestách, ale čoraz viac sa objavujú aj v regiónoch s menším počtom obyvateľov, prípadne na okraji miest či v satelitných obciach. Okrem miestnych obyvateľov majú totiž potenciál kvalitne a rýchlo obslúžiť tranzitujúcich ľudí.

