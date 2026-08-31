V Lidli v Chorvátsku sa na pokladnici objavila značka, ktorej ľudia nerozumejú. Možno prekvapí aj vás

Ilustračná foto obchodu Lidl a pokladnice

Ilustračná foto: Pexels/ Unsplash

Petra Sušaninová
Obchodné reťazce
Mnohí podobnú značku ešte nevideli.

Ak sa počas dovolenky vyberiete do potravín, zrejme rátate s tým, že natrafíte na produkty, ktoré na Slovensku nenájdete a nie sú vám známe. Tentoraz však zákazníci v jednom z obchodov reťazca Lidl natrafili na značku, ktorá ich prekvapila.

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Ľudí v obchode prekvapila značka

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom používateľ priznáva, že v Lidli v Chorvátsku natrafil na značku, ktorej nerozumie. Na pokladnici bola nálepka so zelenými a červenými postavičkami. Autor priznáva, že niečo také ešte v inej pobočke Lidlu nevidel. Príspevok rozpútal diskusiu s humornými, ale aj serióznymi odpoveďami.

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Niektorí priznávajú, že si mysleli, že rovnaká značka sa nachádza v každej jednej pobočke obchodu. „Keď som si prečítal príspevok a komentáre, myslel som si, že je to žart. Veril som, že je zrejmé, čo značka znamená, zdá sa ale, že to predsa len také zrejmé nie je,“ napísal jeden z komentujúcich.

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by
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croatia

Niektorí to poňali s humorom

Pribudlo aj niekoľko vysvetlení. Jeden z komentujúcich tvrdí, že značka je určená pre zamestnancov. „Kedysi bolo povinné, aby boli pri výmene pokladnice prítomní dvaja zamestnanci, po novom je povinné, aby boli prítomní traja,“ myslí si, hoci bližšie nevysvetlil, čo presne tým myslí. Iný s humorom napísal, že v reťazci smie nakupovať len ten, kto si so sebou privedie aj milenku.

Ozvalo sa ale viacero používateľov Redditu s pravdepodobnejším vysvetlením. „Znamená to, že ak je v rade viac ako 1+2 osoby (osoba, ktorú práve pokladník obsluhuje, plus dve ďalšie čakajúce v rade), máte privolať pomoc, aby sa otvorila ďalšia pokladnica,“ dozvedáme sa. Niektorí ale kritizujú, že v predajni sa bez ohľadu na to stále tvoria dlhé rady. Iní neveria, že pri tak nízkom počte ľudí naozaj otvoria ďalšiu pokladnicu.

Nemilé prekvapenie na pláži

S prekvapeniami sa môžete stretnúť nielen v obchodoch, ale aj na plážach. Nedávno na jednom z chorvátskych ostrovov ostali ľudia nepríjemne zaskočení po tom, ako sa na pláži objavila vyplavená rakva. Ako sme informovali, zábery s morbídnou scénou sa ihneď ocitli na sociálnych sieťach.

Nález rozpútal divokú diskusiu o tom, ako sa rakva vôbec mohla dostať do mora. „To je choré! Kto normálny by niečo také nechal na pláži?“ pobúril nález ľudí. Niektorí sa pýtali, či je to nejaký nevhodný žart. So špekuláciami o tom, ako sa rakva dostala na pláž, sa roztrhlo vrece.

Ilustračný záber rakvy na pláži
Foto: Ilustračný záber vytvorený za pomoci ChatGPT

Domáci turistov vysmiali

Napokon sa ale ukázalo, že ide o rekvizitu z karnevalu, ktorý sa na ostrove konal. Súčasťou karnevalu je tradícia, kedy dochádza k upáleniu „Marka“. Ide o bábiku, ktorá symbolizuje všetky problémy a nešťastia z uplynulého roka. Občas sa po vznietení „Marko“ spolu s rakvou ocitne v mori a zdá sa, že sa tak stalo aj počas posledného karnevalu.

More napokon rakvu doplavilo až k pláži, kde vystrašila nič netušiacich dovolenkárov. A nečudujeme sa im. Niektorí domáci si však myslia, že turisti sa nad zvláštnym nálezom nemajú čo pohoršovať. Vraj by si mali naštudovať zvyklosti a tradície krajiny, do ktorej sa práve chystajú.

V niektorých komentároch sa však nad tradíciou pohoršujú dokonca aj samotní Chorváti. Označujú ju za hlúpu a myslia si, že ak chcú, nech si podobné veci robia ľudia vo vlastnom dvore, no nech nevyhadzujú rakvy či iné predmety do mora. Ideálne by podľa nich bolo rovno celú tradíciu zrušiť.

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