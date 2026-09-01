Cudzinec, ktorý chcel podľa polície podpáliť fabriku na drony pri Prešove, bol prepustený na slobodu

Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom v utorok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov.
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Pre TASR to uviedla hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová. Súd obvineného nevzal do väzby, pretože podľa doterajších dôkazov absentuje čo i len náznak, že vedel o pripravovanom podpaľačskom útoku, alebo že zabezpečoval odvoz v súvislosti s ním. Prípad sa týka výrobného závodu neďaleko Prešova, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
Obvineného preto prepustil zo zadržania na slobodu. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať Krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
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