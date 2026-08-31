Na Cypre sa potopila loď so stovkami dovolenkárov: Úrady hlásia mŕtvych, plavidlo skončilo na dne mora

Foto: X - nexta_tv,

Roland Brožkovič
TASR
Jeden zo zachránených cestujúcich pre médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch.

Prevrátenie lode plnej ľudí neďaleko pobrežia severného Cypru si v nedeľu vyžiadalo ľudské životy. Počet obetí tragédie podľa posledných informácií stúpol na osem a úrady hlásia 23 nezvestných. Záchranné a pátracie operácie naďalej pokračujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

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„Sú tu nejaké obete,“ potvrdil Ustel podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Neskôr bolo oznámené, že osobný trajekt sa „úplne potopil do hĺbky 514 metrov“. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich však pre miestne médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch.

Smerovala do Turecka

Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa podľa neho v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Loď sa prevrátila približne 6,5 kilometra od pobrežia severného Cypru, krátko po tom, čo opustila prístav a smerovala k tureckej pevnine.

Starosta mesta Girne (grécky Keryneia) Murat Šenkul pre stanicu CNN Türk uviedol, že zachrániť sa zatiaľ podarilo 159 osôb. Šenkul tiež potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denizcilik.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR medzitým potvrdilo, že doposiaľ neeviduje občanov SR, ktorí by sa nachádzali na palube potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce však stále pokračujú. „MZVEZ SR zároveň situáciu prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ankare podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc,“ priblížil odbor komunikácie.

Na internete kolujú videá

Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild. Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine, dodáva denník.

Severocyperský minister dopravy Erhan Arikli pre tureckú televíznu stanicu TRT uviedol, že „161 z 267 ľudí na palube trajektu bolo prevezených do nemocnice a 76 sa vrátilo k svojim rodinám“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas verejnej slávnosti povedal, že pátranie po nezvestných naďalej pokračuje. „Dúfame, že prinesie pozitívne správy,“ dodal.

Kapitána vzali do väzby

V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu boli kapitán lode a sedem členov posádky vzatí do väzby. Oznámil to premiér medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Ünal Üstel, informuje TASR s odvolaním sa na web tureckého denníka Cumhuriyet.

„Každý aspekt tohto incidentu bude vyšetrený. Odhalíme aj tú najmenšiu nedbanlivosť. Ktokoľvek sa ukáže ako vinný alebo zodpovedný, neunikne trestu,“ povedal Üstel.

Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva TRNC. Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a Severocyperskú tureckú republiku.

Slovákom, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúča náš rezort zahraničia rezort kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie. To je pripravené poskytnúť asistenciu nepretržite 24 hodín sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach na čísle +421 2 5978 5978 alebo na emailovej adrese [email protected].
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