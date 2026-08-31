Na Cypre sa potopila loď so stovkami dovolenkárov: Úrady hlásia mŕtvych, plavidlo skončilo na dne mora

Prevrátenie lode plnej ľudí neďaleko pobrežia severného Cypru si v nedeľu vyžiadalo ľudské životy. Počet obetí tragédie podľa posledných informácií stúpol na osem a úrady hlásia 23 nezvestných. Záchranné a pátracie operácie naďalej pokračujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
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„Sú tu nejaké obete,“ potvrdil Ustel podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Neskôr bolo oznámené, že osobný trajekt sa „úplne potopil do hĺbky 514 metrov“. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich však pre miestne médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch.
Smerovala do Turecka
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa podľa neho v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Loď sa prevrátila približne 6,5 kilometra od pobrežia severného Cypru, krátko po tom, čo opustila prístav a smerovala k tureckej pevnine.
🚨 7 DEAD, 23 MISSING AFTER FERRY CAPSIZES OFF NORTHERN CYPRUS
A passenger ferry carrying 267 people capsized off the coast of Northern Cyprus on August 30 while travelling from Kyrenia to Taşucu, Türkiye.
At least 7 people have died while 237 have been rescued and 23 remain… pic.twitter.com/kHJvXiQLjc
— contentkikamii (@contentkikamii) August 30, 2026
Starosta mesta Girne (grécky Keryneia) Murat Šenkul pre stanicu CNN Türk uviedol, že zachrániť sa zatiaľ podarilo 159 osôb. Šenkul tiež potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denizcilik.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR medzitým potvrdilo, že doposiaľ neeviduje občanov SR, ktorí by sa nachádzali na palube potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce však stále pokračujú. „MZVEZ SR zároveň situáciu prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ankare podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc,“ priblížil odbor komunikácie.
Na internete kolujú videá
Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild. Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine, dodáva denník.
🟠 UPDATE: Footage from inside the ferry shows passengers putting on life jackets shortly before the vessel capsized off Northern Cyprus.
At least seven people are dead, 237 have been rescued and 23 remain missing as search operations continue.
The ferry was carrying 267… pic.twitter.com/fUE6OHXd2e
— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026
Severocyperský minister dopravy Erhan Arikli pre tureckú televíznu stanicu TRT uviedol, že „161 z 267 ľudí na palube trajektu bolo prevezených do nemocnice a 76 sa vrátilo k svojim rodinám“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas verejnej slávnosti povedal, že pátranie po nezvestných naďalej pokračuje. „Dúfame, že prinesie pozitívne správy,“ dodal.
Kapitána vzali do väzby
V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu boli kapitán lode a sedem členov posádky vzatí do väzby. Oznámil to premiér medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Ünal Üstel, informuje TASR s odvolaním sa na web tureckého denníka Cumhuriyet.
„Každý aspekt tohto incidentu bude vyšetrený. Odhalíme aj tú najmenšiu nedbanlivosť. Ktokoľvek sa ukáže ako vinný alebo zodpovedný, neunikne trestu,“ povedal Üstel.
Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva TRNC. Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a Severocyperskú tureckú republiku.
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